Il campo largo e il nodo del federatore: tre profili oltre Schlein e Conte La leadership del centrosinistra resta il vero nodo politico da affrontare

Il problema del centrosinistra non è soltanto trovare un accordo tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. È capire quale forma politica possa assumere un'alleanza nella quale convivono partiti con storie, identità e priorità differenti. Una coalizione elettorale può nascere da un'intesa sui programmi, ma la scelta di una leadership comune richiede anche un accordo sul metodo con cui prendere le decisioni e gestire i contrasti. La figura del federatore risponde a questa esigenza. Non necessariamente un nuovo capo di partito, né un candidato destinato automaticamente a Palazzo Chigi, ma una personalità capace di rappresentare una sintesi riconoscibile senza cancellare le differenze tra le forze alleate. Il punto è distinguere tre funzioni spesso sovrapposte nel dibattito pubblico: costruire la coalizione, rappresentarla davanti agli elettori e guidare un eventuale governo. Non è detto che debbano essere affidate alla stessa persona.

Il terzo nome entra nel dibattito politico

La questione non è più soltanto un'ipotesi discussa nei retroscena. Il 21 settembre Angelo Bonelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, ha dichiarato di considerare una terza figura, individuata attraverso un'intesa politica, come alternativa alla competizione diretta tra Schlein e Conte. Le sue parole confermano che la discussione sulla leadership riguarda ormai anche gli altri soggetti della possibile coalizione. La ricerca di un federatore apre però un interrogativo: quali caratteristiche dovrebbe avere una personalità chiamata a rappresentare forze politiche diverse? L'esperienza amministrativa, la capacità di dialogo, la conoscenza delle istituzioni e l'autonomia rispetto agli apparati di partito sono elementi che possono entrare nella discussione. Nessuno di questi, preso isolatamente, garantisce una leadership condivisa. E nessuna figura pubblica può essere considerata al di sopra di ogni critica. Nel dibattito emergono tre profili differenti, accomunati dall'esperienza nelle amministrazioni locali ma distinti per percorso politico, collocazione e rapporto con i partiti.

Silvia Salis, l'esperienza civica e il rapporto con i partiti

La sindaca di Genova, Silvia Salis, rappresenta un caso particolare nel panorama del centrosinistra. La sua esperienza di ex atleta olimpica e dirigente sportiva precede l'ingresso nella politica amministrativa, mentre la sua candidatura a sindaca ha riunito forze politiche e civiche differenti. Il suo profilo è entrato nel dibattito nazionale sulla leadership anche attraverso le rilevazioni demoscopiche. Nel sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, pubblicato il 19 settembre, Salis ha ottenuto un indice di gradimento del 56 per cento tra gli elettori dell'area progressista che hanno espresso un giudizio. Il dato misura l'apprezzamento personale, non l'intenzione di voto per una sua eventuale candidatura. La sindaca ha finora escluso la partecipazione alle eventuali primarie nazionali. Una distinzione importante, perché la presenza del suo nome nel dibattito non equivale alla disponibilità ad assumere la guida della coalizione. La sua esperienza amministrativa è inoltre relativamente recente. Il confronto tra la dimensione cittadina e quella nazionale riguarda tanto la costruzione di un programma quanto la gestione dei rapporti tra partiti, Parlamento e istituzioni europee.

Gaetano Manfredi, il modello dell'amministratore

Il nome di Gaetano Manfredi porta la discussione su un terreno differente: quello dell'esperienza istituzionale e della costruzione di alleanze attraverso l'amministrazione. Già rettore dell'Università Federico II e ministro dell'Università e della Ricerca, Manfredi è sindaco di Napoli, dove la sua esperienza politica si è sviluppata attraverso il rapporto tra forze partitiche e componenti civiche. Il suo nome è stato indicato anche nel dibattito sulla possibile aggregazione delle forze moderate e riformiste del centrosinistra. Si tratta, tuttavia, di un progetto politico distinto dalla scelta di un candidato comune alla guida dell'intera coalizione. Il 16 settembre, intervenendo nel confronto sulle primarie, Manfredi ha dichiarato di preferire una soluzione che eviti la competizione interna e ha escluso una propria partecipazione alla consultazione. Non ha invece fornito una risposta definitiva all'ipotesi di assumere il ruolo di federatore. Il suo percorso pone una questione concreta: come trasferire un'esperienza di governo locale a una coalizione nazionale nella quale le differenze riguardano anche politica estera, economia e rapporti con l'Unione europea? La risposta non può dipendere soltanto dal curriculum di un amministratore, ma richiede un accordo politico tra le forze che dovrebbero sostenerlo.

Antonio Decaro, il rapporto tra territorio e politica nazionale

Anche Antonio Decaro appartiene alla generazione di amministratori cresciuti attraverso un rapporto diretto con il territorio. La sua esperienza da sindaco di Bari, il ruolo svolto nell'Associazione nazionale comuni italiani e il successivo percorso nelle istituzioni europee ne hanno definito una carriera articolata tra amministrazione locale e rappresentanza politica. Il suo nome figura tra quelli discussi nell'area del centrosinistra come possibile alternativa a una candidatura espressa direttamente dai leader dei due principali partiti. Decaro presenta però una caratteristica che lo distingue da una figura civica esterna agli schieramenti: il suo percorso politico è legato al Partito democratico. Un'eventuale candidatura comune richiederebbe quindi un'intesa esplicita con il Movimento 5 Stelle e con le altre componenti della coalizione. La sua esperienza offre anche uno spunto per una questione più generale: il rapporto tra autonomia degli amministratori locali e responsabilità verso i partiti nazionali. Due dimensioni che possono convivere, ma che non coincidono necessariamente quando si passa dalla gestione di una città alla definizione delle politiche di governo.

La questione generazionale e il ruolo delle nuove figure civiche

Accanto ai nomi già presenti nel confronto nazionale, il tema del federatore permette di osservare anche esperienze amministrative meno legate alle tradizionali carriere di partito. È il caso di Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, la cui esperienza civica si è sviluppata anche nel campo dell'impegno sociale. Il suo percorso rappresenta un esempio di ingresso nella politica istituzionale attraverso attività precedenti alla candidatura elettorale. Nel dibattito del 16 settembre tra amministratori del centrosinistra, Ferdinandi ha richiamato l'importanza di definire prima il programma, esprimendo perplessità sul ricorso alle primarie come strumento per risolvere le divergenze interne. La sua esperienza permette di considerare una quarta possibilità, distinta da quella dei sindaci già coinvolti nelle discussioni sulla leadership nazionale: l'emergere di figure civiche attraverso un percorso di costruzione politica che parta dai territori. Non risulta, tuttavia, una sua candidatura nazionale formalizzata. L'esistenza di un'esperienza amministrativa innovativa non costituisce, da sola, un'indicazione di disponibilità a guidare un'alleanza nazionale.

Il programma prima della scelta del leader

La ricerca di un terzo nome non elimina le questioni sulle quali Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e le forze centriste devono trovare una posizione comune. Il sostegno militare all'Ucraina, la politica economica, le scelte di bilancio e i rapporti con l'Unione europea sono materie sulle quali il confronto tra gli alleati ha già fatto emergere differenze. La questione della politica estera, in particolare, è stata richiamata anche nel recente dibattito sulle primarie. Un federatore dovrebbe quindi operare sulla base di un mandato politico definito. Senza un'intesa sui contenuti, la scelta di una personalità esterna alla competizione tra i leader rischierebbe di trasferire i contrasti dalla fase elettorale a quella successiva.

Resta inoltre aperta la questione del metodo di selezione.

Nel sondaggio pubblicato il 19 settembre dal Corriere della Sera, il 33 per cento degli intervistati nell'area progressista ha indicato la preferenza per una figura individuata dalle forze della coalizione e successivamente confermata attraverso le primarie. Il 30 per cento ha espresso una preferenza per le primarie come metodo di scelta, mentre il 19 per cento ha indicato il leader del partito più votato. Si tratta di orientamenti rilevati tra gli elettori dell'area progressista, non di un accordo raggiunto tra i partiti. Il nodo politico rimane dunque aperto. Una scelta condivisa dovrebbe chiarire non soltanto chi rappresenterà la coalizione, ma anche quale autonomia avrà rispetto ai singoli partiti e quali responsabilità assumeranno i loro leader.

Una leadership condivisa richiede un accordo politico

La discussione su Silvia Salis, Gaetano Manfredi, Antonio Decaro e sulle nuove esperienze civiche mostra che la ricerca di una leadership comune può svilupparsi attraverso percorsi diversi. Ciascuno di questi profili presenta una storia politica e istituzionale specifica. Le differenze riguardano l'esperienza di governo, il rapporto con i partiti, la disponibilità personale e il grado di coinvolgimento nel confronto nazionale. La questione decisiva non riguarda soltanto l'individuazione di una personalità, ma le condizioni politiche che consentirebbero a quella personalità di esercitare un mandato condiviso. Per Schlein e Conte, come per gli altri soggetti del centrosinistra, il confronto sul federatore è quindi anche una discussione sulla natura dell'alleanza: una coalizione di partiti che conservano integralmente la propria autonomia oppure un progetto politico nel quale alcune decisioni fondamentali vengono affidate a una guida comune. È su questa distinzione che dovrà svilupparsi il confronto, prima ancora che sulla scelta definitiva del nome.