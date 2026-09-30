Legge elettorale, domani un vero test (voto segreto) sulla tenuta del governo Alla Camera arrivano le pregiudiziali. Stretta sulle vedette in tribuna, Magi avvia il digiuno

La legge elettorale entra nella fase più delicata del suo iter alla Camera dei deputati. Dopo il via libera della commissione Affari costituzionali, il testo approda in Aula per la terza lettura e domani sarà sottoposto al primo scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Se anche una sola dovesse essere approvata, l’esame del provvedimento non potrebbe proseguire. La discussione generale è stata fissata per il pomeriggio del 30 settembre.

La maggioranza ha chiesto la presenza dei parlamentari, dei ministri e dei sottosegretari, consapevole che il voto segreto può aprire spazi a dissensi interni difficili da misurare. In commissione il mandato al relatore è stato sostenuto dai partiti di centrodestra, mentre le opposizioni hanno votato contro. Anche Futuro Nazionale si è schierato contro il provvedimento.

Il passaggio delle pregiudiziali

Il voto previsto per la mattina del primo ottobre riguarda le questioni preliminari di costituzionalità. Si tratta del primo vero banco di prova per la tenuta della maggioranza dopo le tensioni che avevano accompagnato le precedenti votazioni sulla riforma.

Il testo in esame è la proposta di legge C. 2822-B, già approvata dalla Camera e successivamente modificata dal Senato. La scheda ufficiale di Montecitorio conferma che il provvedimento riguarda le disposizioni in materia di elezioni della Camera e del Senato ed è ora tornato all’esame dei deputati.

L’attenzione si concentra in particolare sul voto segreto, terreno sul quale i gruppi non possono verificare direttamente il comportamento dei singoli parlamentari. È qui che torna il tema dei cosiddetti franchi tiratori, già emerso nelle votazioni dello scorso luglio.

Limiti alle vedette in tribuna

Rispetto a quanto accaduto durante le precedenti votazioni, sarà più difficile utilizzare le tribune dell’Aula per osservare dall’alto i movimenti dei deputati. A luglio alcuni esponenti dello staff di Fratelli d’Italia erano stati inviati nelle tribune con il compito di seguire il voto e individuare eventuali comportamenti sospetti dopo la bocciatura, per un solo voto, dell’emendamento sulle preferenze.

D’intesa con l’Associazione stampa parlamentare, la tribuna centrale sarà ora riservata ai giornalisti. Gli addetti stampa dei parlamentari potranno comunque accedere alle tribune laterali destinate ai cineoperatori, ma dovranno rispettare un codice di autoregolamentazione.

Tra le regole previste figura anche il divieto di utilizzare tecniche di elaborazione delle immagini che possano compromettere la dignità o la riservatezza dei deputati e dei membri del governo presenti nell’emiciclo. Una tutela particolarmente rilevante proprio nelle votazioni a scrutinio segreto.

La protesta di Magi

Parallelamente all’esame parlamentare cresce la protesta delle opposizioni. Il segretario di +Europa Riccardo Magi ha annunciato l’avvio di uno sciopero della fame contro la riforma, chiedendo modifiche al testo e, in particolare, la possibilità di utilizzare la firma digitale per la presentazione delle liste.

Secondo Magi, la nuova legge rischierebbe di comprimere la rappresentanza e di rendere più difficile la partecipazione elettorale delle forze politiche minori. Si tratta della posizione politica espressa dal leader di +Europa e contestata dai sostenitori della riforma, che difendono invece il nuovo impianto come uno strumento per garantire maggiore stabilità.

La protesta si inserisce in una fase parlamentare ormai molto avanzata. Il calendario ufficiale della Camera ha fissato per il 30 settembre, dalle 16.15, la discussione sulle linee generali della proposta di legge.

La maggioranza alla prova dell’Aula

Il vero passaggio politico sarà però quello del voto segreto. Le tensioni registrate nei mesi precedenti hanno spinto i gruppi di maggioranza a rafforzare la mobilitazione interna, ma proprio la segretezza dello scrutinio impedisce di escludere sorprese.

Le opposizioni puntano invece sulle pregiudiziali per fermare il testo prima dell’esame degli articoli. La battaglia si concentra sia sui profili costituzionali sia sugli effetti che il nuovo sistema potrebbe produrre sulla rappresentanza parlamentare e sulla formazione delle maggioranze.

Il primo ottobre chiarirà quindi se la riforma potrà proseguire il suo percorso oppure se il voto segreto aprirà una nuova battuta d’arresto. Fino ad allora, a Montecitorio, la tensione resta alta e ogni presenza in Aula può diventare decisiva.