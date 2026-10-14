Autonomia differenziata, via libera del Governo: cosa cambia per l'Italia Intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Più poteri alle Regioni, ma i fondi non ci sono

L'autonomia differenziata entra nella fase decisiva. Il Consiglio dei ministri ha approvato il 13 ottobre 2026 gli schemi di intesa definitiva tra lo Stato e quattro Regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, dando il via libera ai disegni di legge che dovranno ora essere esaminati dal Parlamento. È un passaggio importante per una delle riforme più controverse degli ultimi anni, destinata a modificare il rapporto tra amministrazione centrale e governi regionali, con possibili conseguenze sull'organizzazione dei servizi pubblici e sulla distribuzione delle responsabilità istituzionali.

Il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, principale promotore della riforma, ha annunciato la sottoscrizione delle intese definitive, sottolineando che il progetto è ormai vicino alla conclusione del suo percorso legislativo. Per la Lega si tratta di un obiettivo politico perseguito da decenni, mentre per le opposizioni e numerose amministrazioni del Mezzogiorno resta aperta la questione delle disuguaglianze territoriali.

Il punto fondamentale è che il via libera del Governo non attribuisce immediatamente nuovi poteri alle quattro Regioni. Sarà necessario il voto delle Camere, con maggioranza assoluta, prima che le intese possano produrre effetti giuridici.

Che cos'è l'autonomia differenziata e come funziona

L'autonomia differenziata è prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione italiana. Consente alle Regioni a statuto ordinario di ottenere ulteriori forme di autonomia rispetto a quelle già riconosciute, attraverso un accordo con lo Stato.

In concreto, significa che alcune funzioni oggi esercitate a livello nazionale, oppure condivise tra Stato e Regioni, potranno essere gestite con maggiore autonomia dalle amministrazioni regionali che ne faranno richiesta e otterranno l'approvazione parlamentare.

Non si tratta di una separazione dallo Stato né della nascita di sistemi istituzionali indipendenti. Le Regioni continueranno a far parte dell'ordinamento nazionale e dovranno rispettare la Costituzione, le norme europee e i principi fondamentali che garantiscono l'unità della Repubblica.

La riforma è disciplinata dalla legge 86 del 2024, successivamente interessata da importanti interventi della Corte costituzionale, che ha richiamato la necessità di garantire solidarietà, uguaglianza e tutela dei diritti fondamentali.

Quali Regioni ottengono più autonomia

Le prime quattro Regioni coinvolte sono Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Si tratta di territori che hanno avviato il negoziato con lo Stato e completato il percorso delle intese preliminari.

Il Veneto e la Lombardia avevano già espresso una forte richiesta di maggiore autonomia attraverso i referendum consultivi del 2017. Il Piemonte e la Liguria hanno successivamente sviluppato le proprie richieste nell'ambito delle procedure previste dalla legislazione nazionale.

Il Governo ha approvato un disegno di legge per ciascuna Regione, con allegata la relativa intesa. Non tutte le Regioni italiane, dunque, riceveranno automaticamente gli stessi poteri.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio dei ministri ha dato anche il via libera preliminare alla riforma dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, attraverso un percorso giuridico distinto.

Sanità, protezione civile e professioni: le materie interessate

Le intese approvate riguardano la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, oltre ad alcune funzioni connesse alla tutela della salute e al coordinamento della finanza pubblica.

Sono ambiti nei quali le decisioni amministrative possono incidere direttamente sulla vita dei cittadini, ma occorre distinguere il trasferimento di specifiche competenze dall'attribuzione dell'intera gestione di un settore.

La sanità, per esempio, è già largamente organizzata dalle Regioni. La nuova autonomia potrebbe ampliare alcuni margini decisionali, soprattutto nell'organizzazione e nella gestione delle risorse, senza eliminare le competenze nazionali o gli obblighi di garantire prestazioni essenziali.

Per la protezione civile, una maggiore autonomia potrebbe consentire alle amministrazioni regionali di esercitare ulteriori responsabilità nella prevenzione e nella gestione delle emergenze, mantenendo il coordinamento statale nei casi previsti dalla legge.

Le funzioni relative alle professioni e alla previdenza complementare riguardano invece aspetti specifici della regolamentazione e dell'organizzazione amministrativa.

L'effettiva portata delle novità dipenderà dalle disposizioni contenute nelle singole intese e dalle successive modalità di attuazione.

Cosa cambia per i cittadini nella vita quotidiana

Per il momento non cambia nulla. I cittadini continueranno ad accedere ai servizi secondo le regole attualmente vigenti, perché il voto del Consiglio dei ministri non rende immediatamente operative le nuove competenze.

Se le intese saranno approvate dal Parlamento, potranno emergere differenze nel modo in cui alcune funzioni pubbliche saranno organizzate nei territori interessati.

Le Regioni potrebbero disporre di maggiori strumenti per adattare procedure e servizi alle proprie esigenze. I sostenitori della riforma ritengono che questo possa rendere le amministrazioni più rapide, efficienti e responsabili nei confronti dei cittadini.

Il rischio indicato dai critici è invece che una maggiore differenziazione delle competenze accentui le distanze tra territori già caratterizzati da livelli diversi di ricchezza, infrastrutture e qualità dei servizi.

Non è quindi possibile affermare che l'autonomia produrrà automaticamente servizi migliori o peggiori. I risultati dipenderanno dalle risorse disponibili, dalla capacità amministrativa e dalle garanzie previste dalla legislazione nazionale.

Il nodo dei LEP: i diritti devono essere uguali in tutta Italia

Il principale problema riguarda i Livelli essenziali delle prestazioni, conosciuti come LEP. Sono gli standard che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla Regione nella quale vivono.

La loro funzione è impedire che l'autonomia amministrativa si traduca in una differenza sostanziale nell'accesso ai diritti fondamentali.

La Corte costituzionale, con la sentenza 192 del 2024, ha stabilito che l'attribuzione di maggiore autonomia deve riguardare specifiche funzioni e deve essere giustificata da esigenze concrete. Ha inoltre ribadito che, quando sono coinvolti diritti civili e sociali, i relativi livelli essenziali devono essere determinati e adeguatamente finanziati prima del trasferimento.

Questo significa che non basta fissare sulla carta uno standard nazionale. Occorre assicurare che tutte le Regioni dispongano delle risorse necessarie per rispettarlo.

Il rischio per il Sud e le conseguenze per la Campania

La questione è particolarmente importante per il Mezzogiorno, dove persistono differenze significative rispetto al Centro-Nord nella disponibilità di infrastrutture, servizi sanitari e capacità amministrativa.

Per la Campania, l'autonomia differenziata non comporta automaticamente una riduzione dei finanziamenti statali. Il rischio, secondo i critici, è piuttosto che una maggiore autonomia delle Regioni economicamente più forti possa consolidare i divari esistenti, soprattutto se non accompagnata da adeguati strumenti di perequazione.

La sanità rappresenta un esempio concreto. Già oggi molti cittadini meridionali si spostano verso altre Regioni per ricevere determinate prestazioni. Se l'autonomia permettesse ai territori più attrezzati di migliorare ulteriormente i propri servizi senza un parallelo rafforzamento di quelli meridionali, la distanza potrebbe aumentare.

Anche la capacità di assumere personale qualificato e di organizzare le strutture pubbliche potrebbe diventare un elemento di differenziazione.

Non si tratta però di conseguenze inevitabili. Un sistema di finanziamento equilibrato, accompagnato da controlli nazionali e investimenti nei territori più fragili, potrebbe limitare questi rischi.

Chi paga le nuove competenze e cosa succede alle tasse

Uno dei punti più discussi riguarda le risorse economiche necessarie per finanziare le funzioni trasferite.

L'autonomia differenziata non significa che le Regioni interessate potranno trattenere automaticamente tutte le imposte versate dai propri cittadini. Il finanziamento dovrà rispettare i criteri stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione.

Le nuove funzioni potranno essere sostenute anche attraverso compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo modalità da definire e verificare.

Il problema è garantire che il trasferimento delle risorse corrisponda ai costi delle funzioni effettivamente attribuite, senza compromettere il finanziamento delle altre Regioni.

La Corte costituzionale ha chiarito che l'autonomia non può sottrarre le Regioni beneficiarie agli obblighi di solidarietà e al contributo agli obiettivi nazionali di finanza pubblica.

Un eventuale aumento delle entrate disponibili per una Regione non potrà dunque essere considerato indipendentemente dalle esigenze dell'intero sistema nazionale.

Le ragioni del Governo e le preoccupazioni delle opposizioni

Il ministro Roberto Calderoli considera il via libera alle intese una tappa fondamentale nell'attuazione del programma del centrodestra. Il Governo sostiene che attribuire maggiori responsabilità alle Regioni possa migliorare l'efficienza amministrativa e avvicinare le decisioni ai cittadini.

Per la Lega, l'autonomia rappresenta anche il riconoscimento delle specificità economiche e organizzative dei territori.

Le opposizioni contestano soprattutto il rischio che la riforma possa produrre un sistema nel quale i diritti sociali dipendano sempre più dalla capacità economica delle singole Regioni.

Il confronto politico riguarda quindi due visioni differenti dell'organizzazione dello Stato. Da una parte, l'idea che una maggiore autonomia possa rendere più efficiente l'amministrazione pubblica. Dall'altra, la preoccupazione che una differenziazione troppo accentuata possa compromettere la coesione nazionale.

Entrambe le questioni dovranno trovare una risposta nelle norme attuative, nei meccanismi di finanziamento e nella verifica dei risultati.

Quando entrerà in vigore l'autonomia differenziata

Il 13 ottobre 2026 rappresenta una tappa istituzionale, non la data di entrata in vigore delle nuove competenze.

I quattro disegni di legge dovranno essere approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Soltanto dopo il completamento dell'iter legislativo potranno essere attuate le intese, secondo le condizioni e le tempistiche previste.

Non esiste quindi, al 14 ottobre, una data certa dalla quale i cittadini delle quattro Regioni vedranno applicate le nuove disposizioni.

Una riforma destinata a cambiare gli equilibri tra Nord e Sud

L'autonomia differenziata rappresenta uno dei passaggi più rilevanti nell'evoluzione del regionalismo italiano. Il suo significato va oltre la distribuzione delle competenze amministrative, perché riguarda il rapporto tra responsabilità territoriale, solidarietà nazionale e uguaglianza dei cittadini.

La maggiore libertà riconosciuta alle Regioni potrebbe favorire soluzioni più aderenti alle esigenze locali, ma richiederà strumenti efficaci per evitare che le differenze economiche si traducano in disuguaglianze nell'accesso ai servizi.

Per il Mezzogiorno, e in particolare per la Campania, la questione decisiva sarà verificare se il nuovo assetto riuscirà a garantire risorse adeguate e un effettivo recupero dei ritardi strutturali.

Il passaggio parlamentare definirà il futuro immediato della riforma. La sua efficacia, invece, potrà essere valutata soltanto nel tempo, osservando gli effetti concreti sulla qualità dei servizi, sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla capacità dello Stato di assicurare gli stessi diritti a tutti i cittadini.