Meloni glissa sul voto Usa: «Ne riparliamo un'altra volta»

La domanda arriva mentre negli Stati Uniti si consuma una pesante sconfitta elettorale per Donald Trump. Ma Giorgia Meloni preferisce non commentare. All'Altare della Patria, a Roma, dove partecipa alle celebrazioni della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, la presidente del Consiglio evita di entrare nel merito dei risultati delle elezioni americane di metà mandato. «Di America parliamo in un altro momento», risponde alla cronista che le chiede un giudizio sull'affermazione dei democratici.
La premier richiama subito il significato istituzionale della giornata: «Adesso è la Festa delle forze armate, il 4 novembre». Poi aggiunge, con una punta di polemica nei confronti dei giornalisti: «Vedo che vi interessa molto la festa della Repubblica e delle forze armate».
Poche parole, sufficienti però ad alimentare il dibattito politico. Il voto americano rappresenta infatti un passaggio importante anche per il governo italiano, che ha costruito un rapporto di stretta collaborazione con l'amministrazione repubblicana.
Il silenzio della premier dopo la sconfitta repubblicana
La scelta di rinviare ogni commento arriva all'indomani delle elezioni che hanno consegnato ai democratici il controllo della Camera dei rappresentanti e del Senato, ridisegnando gli equilibri politici di Washington.
Per la Casa Bianca si apre una fase di convivenza istituzionale con un Congresso guidato dall'opposizione, una condizione destinata a complicare l'attuazione del programma presidenziale nei prossimi due anni.
Il risultato assume un significato particolare anche per Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio ha mantenuto una linea di dialogo privilegiato con il leader repubblicano, cercando contemporaneamente di preservare il rapporto con le istituzioni europee e l'alleanza atlantica.
Il mancato commento può essere letto come una scelta di prudenza diplomatica, oltre che come la volontà dichiarata di non distogliere l'attenzione dalla ricorrenza nazionale. Resta il fatto che il nuovo quadro americano impone una riflessione sulle prospettive delle relazioni transatlantiche e sugli equilibri politici internazionali.
Renzi e Conte attaccano, le opposizioni esultano
Mentre la premier evita di pronunciarsi, dalle opposizioni italiane arrivano reazioni molto nette. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, saluta il risultato come un ridimensionamento politico del movimento trumpiano.
L'ex presidente del Consiglio sostiene che negli ultimi due anni il presidente americano abbia esercitato il proprio ruolo favorendo una cerchia ristretta di persone, mentre il ceto medio affrontava crescenti difficoltà economiche. Secondo Renzi, l'esperienza politica del movimento Maga esce fortemente indebolita dalle urne.
Anche Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, interpreta il voto come un segnale di protesta contro le guerre, il riarmo e l'aumento del costo della vita. Per l'ex premier, il risultato dimostra che la partecipazione democratica può modificare gli equilibri politici anche quando sembrano consolidati.
Soddisfazione arriva da Carlo Calenda, leader di Azione, che definisce il risultato una buona notizia, mentre Nicola Fratoianni, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, legge nell'affermazione democratica una bocciatura delle politiche economiche e internazionali dell'amministrazione americana.
Le reazioni mostrano quanto il voto negli Stati Uniti sia diventato anche un terreno di confronto nella politica italiana, con le opposizioni impegnate a sottolineare le conseguenze della sconfitta repubblicana.
All'Altare della Patria l'omaggio ai caduti
La giornata romana era dedicata alle celebrazioni del 4 novembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, alla presenza delle più alte cariche dello Stato.
Accanto alla presidente del Consiglio erano presenti il ministro della Difesa Guido Crosetto, il presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana.
Nel suo messaggio, il capo dello Stato ha ricordato il valore dell'impegno quotidiano delle Forze armate, richiamando l'importanza del rispetto del diritto internazionale e le nuove minacce alla sicurezza, dalla disinformazione agli attacchi informatici.
Una cerimonia solenne, dunque, sulla quale la premier ha voluto concentrare l'attenzione, evitando che il risultato delle elezioni americane diventasse l'argomento dominante della giornata.
Il nuovo scenario americano interroga il governo italiano
La prudenza di Meloni non elimina le questioni politiche aperte dal voto. Il rapporto tra Italia e Stati Uniti continuerà a svilupparsi attraverso le rispettive istituzioni, ma un Congresso democratico potrebbe condizionare alcune scelte dell'amministrazione repubblicana in materia economica, commerciale e internazionale.
Per il governo italiano sarà importante comprendere quale indirizzo assumerà la politica americana nei prossimi mesi, soprattutto sui dossier che riguardano l'Unione europea, la Nato e i rapporti commerciali tra le due sponde dell'Atlantico.
La presidente del Consiglio ha scelto di non affrontare immediatamente la questione. Una decisione che lascia aperto il confronto politico e rinvia a un'altra occasione la valutazione ufficiale di Palazzo Chigi.
Intanto, mentre le opposizioni italiane commentano il successo democratico, resta l'immagine della premier che, davanti alla domanda sul risultato americano, richiama i giornalisti al significato della ricorrenza nazionale. Il voto negli Stati Uniti può attendere. Almeno per oggi.