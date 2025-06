Italia, clamoroso Spalletti: "Gravina mi ha comunicato l'esonero" Ad annunciarlo è lo stesso Spalletti, nella conferenza stampa di presentazione della sfida di domani

Luciano Spalletti è stato sollevato dal ruolo di commissario tecnico della nazionale due giorni dopo l'incredibile figuraccia fatta in Norvegia. Ad annunciarlo è lo stesso Spalletti, nella conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro la Moldavia, che sarà la sua ultima sulla panchina della nazionale. Dopo gli spifferi delle scorse ore, l'ex tecnico del Napoli non ha lasciato dubbi sul suo futuro.

"Ieri sera sono stato un bel po' col presidente (Gravina, ndr) e mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico di CT della Nazionale. Mi è dispiaciuto, poi visto il rapporto che abbiamo io non avevo nessuna intenzione di mollare. Io soprattutto quando le cose non vanno bene preferisco restare al mio posto, continuare a fare il mio lavoro. Però poi esonero è e devo prenderne atto. Con Gravina ho un buonissimo rapporto e ne devo prendere atto" ha dichiarato Spalletti. Per la sua successione il favorito è Stefano Pioli.