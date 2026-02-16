Saviano-Marotta, è scontro totale. Il presidente dell'Inter: "Non so chi sia" Saviano attacca, Marotta risponde e promette battaglia legale

Saviano attacca, Marotta risponde e promette battaglia legale. Dopo le polemiche arbitrali di Inter-Juventus, lo scrittore Roberto Saviano aveva offerto una chiave di lettura più ampia dell’episodio, evocando presunti equilibri di potere nel vertice del calcio italiano e chiamando in causa direttamente il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta.

Questo l’attacco al presidente dell'Inter Beppe Marotta attraverso un post sul proprio account Instagram di Saviano: "Finché quest'uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati. La rabbia di Chiellini, ieri sera, sembra la rabbia di chi sa come funzionano le cose con Marotta. Il campionato Italiano oggi è falsato, e se pure l'Inter lo vincesse non varrebbe nulla.Non è un attacco agli atleti, né ai tifosi. Sono loro le prime vittime di un sistema che non riesce mai a essere trasparente fino in fondo. Finché certe dinamiche resteranno intoccabili, i campionati non saranno mai davvero normali".

Oggi, a margine dell’assemblea della Lega Serie A, il numero uno dell’Inter ha risposto alle accuse, prendendo posizione sulle parole che lo hanno tirato in ballo: ”C'è dispiacere, umano. Non so neanche chi sia Saviano, né che ruolo abbia. Non voglio dargli importanza, ha fatto dichiarazioni che saranno all'attenzione dei nostri avvocati” ha chiosato Marotta.