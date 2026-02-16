Milano, tenta colpo milionario al Portrait: arrestato 38enne Si introduce nella stanza del manager americano Mark Shapiro: bloccato dallo staff

Tentato furto milionario in pieno centro a Milano, all’interno del lussuoso Portrait Milano di corso Venezia 11. Un uomo di 38 anni, Rodrigo Andres Collazos Cuellar, cittadino colombiano, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto dopo essersi introdotto nella camera del manager statunitense Mark Shapiro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe infilato nella stanza approfittando della porta rimasta aperta per pochi istanti. In camera, stando alla testimonianza del manager, erano custoditi gioielli e orologi per un valore complessivo di circa un milione di euro.

Le immagini delle telecamere e il complice in fuga

I filmati di videosorveglianza, acquisiti dagli agenti dopo l’arresto, mostrano due uomini entrare furtivamente nel cortile dell’hotel a cinque stelle. Dopo aver raggiunto il piano interrato, i due si sarebbero divisi. Uno dei sospetti è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, facendo perdere le proprie tracce. Collazos Cuellar, invece, è stato ripreso mentre saliva al secondo piano. Proprio in quel momento Shapiro, 55 anni, manager di primo piano nel settore televisivo internazionale ed ex presidente di Endeavor, si stava dirigendo verso la propria stanza insieme alla moglie e ad alcuni collaboratori.

Il blitz in camera e il fermo

Accortosi che la porta era rimasta socchiusa, il 38enne si è introdotto all’interno della camera. L’azione è durata pochi istanti. Il manager si è reso conto della presenza dell’estraneo e ha dato immediatamente l’allarme. L’uomo è stato bloccato prima dallo stesso Shapiro e dai membri del suo staff, poi dal personale di sicurezza dell’hotel. Provvidenziale il passaggio in zona di due agenti della Polizia locale di Milano, che stavano transitando in borghese in corso Venezia. Notando il trambusto nel cortile, sono intervenuti e hanno preso in consegna il sospettato.

Arresto e giudizio per direttissima

Dalla stanza non risulta sottratto alcun oggetto. Tuttavia, le immagini delle telecamere e le verifiche effettuate dagli investigatori confermerebbero l’ingresso nella struttura con finalità di furto. Per il 38enne sono scattate le manette con l’accusa di tentato furto in flagranza. L’uomo comparirà davanti al giudice per la direttissima nelle prossime ore, mentre proseguono le indagini per identificare e rintracciare il complice riuscito a fuggire.