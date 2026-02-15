Melillo "Supporto ai piccoli Comuni per la trasformazione" "Bisogna introdurre e descrivere i concetti fondamentali della transizione digitale"

Supporto ai piccoli Comuni per il processo di trasformazione organizzativa e digitale. È quanto rimarcato dal docente universitario Leone Melillo nelle scorse ore. "Come ha evidenziato Paolo Zangrillo, il Dipartimento della funzione pubblica ha attivato programmi specifici di supporto ai piccoli Comuni, con cui sostenere le amministrazioni tra 5mila e 25mila abitanti per l’adozione di modelli organizzativi volti ad accompagnare il processo di trasformazione organizzativa e digitale. Bisogna introdurre e descrivere i concetti fondamentali della transizione digitale e riflettere sul loro impatto sulla società, analizzando le principali tecnologie digitali, come l’intelligenza artificiale, interrogandosi sulle implicazioni del loro sviluppo e utilizzo": ha sottolineato Melillo. "La prospettiva di fondo è di promuovere, una consapevolezza critica, senza trascurare le opportunità e le sfide legate alla digitalizzazione, con particolare attenzione alla definizione di autonomia. Particolare attenzione deve essere dedicata al rapporto tra creatività, innovazione e nuovi modelli sociali del lavoro e della struttura economica, mantenendo sempre lo sguardo al processo di progettazione e utilizzo".