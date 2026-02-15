Bergamo, tenta di strappare bimba alla madre nel supermercato Paura all’ora di pranzo in un market cittadino: arrestato un romeno 25enne

Attimi di terrore a Bergamo. Intorno alle 13, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un uomo stava entrando in un supermercato cittadino mentre una famiglia, composta dai genitori e da una bambina di un anno e mezzo, stava uscendo. In quel momento lo sconosciuto avrebbe improvvisamente afferrato la piccola per le gambe, tentando con forza di sottrarla alla madre che la teneva per mano. L’uomo avrebbe cercato di trascinarla verso l’interno del centro commerciale, generando panico tra i presenti.

L’intervento e l’arresto

Le urla della madre e l’immediato intervento del padre avrebbero impedito che l’azione andasse a compimento. Alcuni clienti e dipendenti del supermercato hanno allertato il 112 e in pochi minuti sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato. Gli agenti hanno bloccato e arrestato l’uomo, un cittadino rumeno senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia. Nei suoi confronti è stato contestato il reato di tentato sequestro di persona e di lesioni personali aggravate.

Frattura del femore per la piccola

La piccola è stata portata in ospedale, dove le è stata riscontrata una frattura del femore causata dalla violenza subita. La famiglia è stata assistita dagli operatori intervenuti e ora è sotto choc per quanto accaduto. L’autorità giudiziaria valuterà nelle prossime ore la posizione dell’arrestato, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica e le eventuali motivazioni del gesto.