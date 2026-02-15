Ilary Blasi dice sì a Bastian Müller: proposta a Parigi San Valentino romantico nella capitale francese, spunta l’anello

Resta da definire il divorzio da Francesco Totti, con udienza a marzo. Un diamante al dito e una frase che non lascia spazio a interpretazioni. Ilary Blasi ha annunciato sui social di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Bastian Müller. «My Forever Valentine», ha scritto la conduttrice, mostrando un anello di notevoli dimensioni che suggella il grande passo. Lo sfondo della foto racconta di una vacanza romantica a Parigi, scelta come cornice per la dichiarazione nel giorno di San Valentino. Un momento intimo condiviso con i fan e destinato a far parlare, dopo settimane di indiscrezioni su un possibile matrimonio.

Una storia che si consolida

La relazione tra Blasi e Müller dura da circa due anni e, nel tempo, si è rafforzata lontano dai riflettori più invadenti. Le immagini ufficiali e le paparazzate avevano già alimentato le voci su un futuro insieme. Ora l’anello conferma che il progetto di vita comune è concreto. Secondo quanto trapela dall’entourage della conduttrice, Müller avrebbe conquistato la stima e l’affetto anche della famiglia di lei, consolidando un legame che si prepara a diventare ufficiale.

Il nodo del divorzio

Prima delle nozze, tuttavia, resta da chiudere il capitolo legale con l’ex marito Francesco Totti. L’udienza decisiva per il divorzio è fissata a marzo 2026, passaggio necessario per formalizzare un nuovo matrimonio. Intanto, per Ilary Blasi, Parigi diventa il simbolo di una nuova stagione sentimentale. Un San Valentino destinato a segnare un punto di svolta, tra romanticismo e futuro già scritto.