Iapichino, quel centimetro oltre Fiona A Eugene cade dopo 28 anni il record italiano del lungo

La misura è minima, appena un centimetro. Ma nello sport certi centimetri pesano come epoche. A Eugene, nella nona tappa della Diamond League, Larissa Iapichino è atterrata a 7,12 nel salto in lungo, cancellando il record italiano che Fiona May custodiva dal 1998 con 7,11. Il vento era regolare, +1.8, e il primato è arrivato al primo tentativo, nella maniera più netta e più crudele per ogni attesa: senza preparare il pubblico, senza costruire suspense, come un gesto già pronto.

Il record di famiglia diventa record d’Italia

La tentazione narrativa è forte: la figlia che supera la madre, il cognome che resta nello stesso album, la storia che cambia proprietaria senza uscire dalla stessa casa. Ma ridurre il salto di Larissa a una staffetta familiare sarebbe ingiusto. Fiona May non è soltanto sua madre: è stata una delle grandi figure dell’atletica italiana, due volte argento olimpico e per quasi ventotto anni misura di riferimento assoluta nel lungo femminile.

Iapichino non ha semplicemente ereditato quel peso. Lo ha abitato, sopportato e infine trasformato. Il suo 7,12 non cancella Fiona, la prolunga. Dice che una grande tradizione può diventare anche una liberazione, quando chi viene dopo riesce a smettere di inseguire un confronto e comincia a scrivere la propria pagina.

La maturità di un salto

Il dato tecnico rende il primato ancora più importante. Iapichino era già andata oltre i sette metri con il 7,06 di Palermo del 31 maggio 2025. A Eugene ha aggiunto sei centimetri al personale e diciannove alla miglior misura stagionale, trovando una battuta efficace e una rincorsa capace di sostenere finalmente tutta la sua qualità. La misura vale anche la miglior prestazione europea stagionale e la seconda mondiale dell’anno, alle spalle del 7,20 della statunitense Tara Davis-Woodhall.

Il secondo posto dietro Davis-Woodhall, vincitrice con 7,13, non riduce la portata dell’impresa. Anzi, la colloca nel posto giusto: tra le migliori del mondo, dentro una gara vera, non in una serata isolata. Il record italiano nasce in un contesto competitivo altissimo, sulla pedana dell’Hayward Field, dove ogni misura pesa.

Oltre la dinastia

C’è qualcosa di profondamente italiano in questa storia. Il Paese ama le genealogie sportive, i figli d’arte, i cognomi che ritornano. Ma spesso li carica di un’attesa ingombrante. Per Larissa Iapichino, essere figlia di Fiona May e di Gianni Iapichino è stato insieme un privilegio e una prova. Ogni salto, per anni, è stato letto anche attraverso il paragone.

A Eugene quel paragone cambia natura. Non scompare, perché sarebbe impossibile. Ma smette di essere una zavorra e diventa un’eredità compiuta. Il record non passa da una madre a una figlia come un oggetto domestico. Passa da una campionessa a un’altra atleta che ha dovuto guadagnarselo nel punto più esatto della pedana.

Un segnale per l’atletica italiana

La giornata americana ha avuto anche un altro volto azzurro: Leonardo Fabbri ha lanciato il peso a 22,74, miglior prestazione mondiale stagionale, confermando il momento di grande spessore dell’atletica italiana.

Il salto di Iapichino, però, possiede una forza simbolica speciale. Perché arriva in una disciplina in cui l’Italia aveva un monumento fermo da quasi tre decenni. Perché appartiene a un’atleta ancora giovane, non a una carriera in chiusura. Perché dice che il talento, quando incontra stabilità tecnica e lucidità emotiva, può finalmente smettere di promettere e cominciare a pretendere.

Il centimetro che apre una stagione

Il 7,12 non deve diventare un punto d’arrivo. Sarebbe il modo più sbagliato di celebrarlo. È piuttosto la prova che Iapichino è entrata in un’altra dimensione, quella in cui non basta più essere competitiva: bisogna restare stabilmente tra le migliori. Il duello con Davis-Woodhall, le grandi pedane internazionali e i prossimi appuntamenti diranno quanto ancora possa crescere.

Intanto resta l’immagine di quel primo salto, del tabellone che segna 7,12, dell’abbraccio con il padre e allenatore Gianni, della storia che cambia misura senza perdere memoria. Un centimetro soltanto, ma abbastanza per spostare il confine dell’atletica italiana.