Olevano Romano, uomo aggredisce carabinieri e sindaco: quattro feriti Paura in via Ara dei Santi. Un militare operato al volto, contuso anche Umberto Quaresima

Momenti di forte tensione a Olevano Romano, in provincia di Roma, dove un uomo di 29 anni in stato di agitazione ha dato in escandescenze in strada e si è poi scagliato contro i carabinieri intervenuti per riportare la situazione sotto controllo. Il bilancio è di quattro militari feriti, uno dei quali ha riportato una frattura al volto, e del sindaco Umberto Quaresima, rimasto contuso a un braccio. L'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

L'allarme in via Ara dei Santi

L'episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 17 agosto, intorno alle 8, in via Ara dei Santi. Secondo le prime ricostruzioni, il ventinovenne avrebbe iniziato a urlare e a lanciare oggetti, tra cui vasi e pietre, provocando paura tra i residenti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Palestrina, insieme alla polizia locale e ai sanitari. Presente anche il primo cittadino, intervenuto durante le fasi più concitate.

I tentativi di calmare l'uomo non hanno inizialmente avuto esito. La situazione è degenerata quando il ventinovenne si è scagliato contro i militari. Dopo la colluttazione le forze dell'ordine sono riuscite a immobilizzarlo e a riportare la situazione sotto controllo. Il Comune di Olevano Romano ha successivamente rassicurato la cittadinanza, ringraziando carabinieri e polizia locale per la rapidità dell'intervento.

Quattro carabinieri feriti

Quattro militari della Compagnia di Palestrina hanno riportato lesioni durante l'intervento. Le conseguenze più serie sono state per uno di loro, che ha subito una frattura al volto ed è stato sottoposto nella mattinata di martedì a un intervento di chirurgia maxillo-facciale al Policlinico Tor Vergata di Roma.

Ferito anche Umberto Quaresima, sindaco di Olevano Romano, che ha riferito sui propri canali social di aver riportato una contusione al braccio durante la colluttazione. Il primo cittadino ha sottolineato la difficoltà dell'intervento e ha ringraziato il comandante della polizia locale e i carabinieri impegnati nel tentativo di contenere l'uomo. L'incarico di Quaresima alla guida dell'amministrazione comunale risulta confermato anche dagli atti pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

La denuncia e gli accertamenti

Il ventinovenne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Restano da chiarire le ragioni che avrebbero provocato il suo stato di agitazione e la sequenza esatta degli eventi precedenti all'arrivo delle pattuglie. Al momento non sono emersi elementi ufficiali che consentano di ricondurre con certezza il comportamento dell'uomo a una causa specifica.

L'amministrazione comunale ha inoltre fatto sapere di stare proseguendo i controlli già avviati sul territorio, anche sulle situazioni abitative e sui titoli di occupazione degli immobili. In relazione al caso, sarebbe già stata individuata e convocata in Comune la proprietaria dell'abitazione nella quale risultava alloggiato il ventinovenne, per gli approfondimenti amministrativi del caso.