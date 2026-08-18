Lea Ferretti compie 100 anni, festa con la sorella Zara... che ne ha 105 Ad Arcevia il secolo di vita celebrato con la famiglia e la sindaca Marisa Abbondanzieri

Cento candeline per Lea Ferretti, ma alla festa il colpo d'occhio è tutto per due sorelle che, insieme, sfiorano i 205 anni. Ad Arcevia, nell'Anconetano, la comunità della frazione di Conce ha celebrato il secolo di vita di Lea, raggiunto ieri. Accanto alla festeggiata c'era la sorella maggiore Zara Ferretti, che ha 104 anni e il prossimo ottobre ne compirà 105.

Un traguardo familiare fuori dal comune che, in un territorio abituato a festeggiare centenari e ultracentenari, è diventato un momento di partecipazione collettiva. Alla celebrazione hanno preso parte familiari, amici e cittadini, insieme alla sindaca Marisa Abbondanzieri, arrivata per portare gli auguri dell'amministrazione comunale e consegnare a Lea la targa riservata ai nuovi centenari.

Due sorelle, quasi 205 anni in due

La protagonista della giornata è stata naturalmente Lea, circondata dalla famiglia e dall'affetto di chi ha condiviso con lei una parte del lungo cammino di vita. Ma la presenza di Zara ha dato alla festa un significato ancora più particolare. La sorella maggiore è nata il 20 ottobre 1921 e tra poco più di due mesi taglierà a sua volta il traguardo dei 105 anni.

Una storia di longevità che ad Arcevia non rappresenta un caso isolato. Già nella primavera del 2026 il Comune aveva celebrato altri residenti arrivati ai cento anni. In aprile risultavano sette gli arceviesi nati nel 1926, quattro dei quali avevano già spento le cento candeline. Tra i nomi destinati a raggiungere il secolo nel corso dell'anno figurava proprio quello di Lea Ferretti.

La targa del Comune e l'omaggio agli anziani

Nel corso della festa la sindaca Marisa Abbondanzieri ha voluto sottolineare il valore che le persone anziane rappresentano non soltanto per le rispettive famiglie, ma per l'intera comunità. La prima cittadina ha definito i centenari un «patrimonio umano, sociale e storico», ricordando una generazione cresciuta dentro una quotidianità segnata dal lavoro, dalla fatica e dalla sobrietà.

Parole rivolte anche alle famiglie, alle quali l'amministrazione ha espresso riconoscenza per il tempo e l'attenzione dedicati alla cura delle persone più anziane. Un impegno spesso silenzioso che, nelle piccole comunità, diventa parte essenziale di quella rete familiare e sociale che accompagna chi raggiunge età così avanzate.

Arcevia e quella comunità di centenari

Il compleanno di Lea Ferretti racconta così qualcosa che va oltre la semplice ricorrenza. Ad Arcevia il passaggio dei cento anni viene vissuto come un avvenimento pubblico, capace di mettere insieme generazioni diverse e di trasformare una festa privata in un momento della comunità.

Quella delle sorelle Lea e Zara Ferretti resta però una storia particolare anche in un paese dalla forte presenza di anziani. Cento anni per la più giovane, quasi 105 per la maggiore: due vite parallele che attraversano più di un secolo di storia e che, per un pomeriggio, hanno riunito a Conce famiglia, istituzioni e concittadini attorno a una torta e a un traguardo difficile perfino da immaginare.