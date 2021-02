Libia: eletto nuovo governo provvisorio Abdul Hamid Dbeibah sarà primo ministro ad Interim

Il Forum di dialogo politico libico (Lpdf) riunito a Ginevra ha eletto Mohammad Menfi capo del Consiglio presidenziale libico, mentre Abdul Hamid Dbeibah sara' il primo ministro ad interim del governo di transizione che condurra' la Libia verso le elezioni nazionali del prossimo 24 dicembre.

Lo ha annunciato l'inviata delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, al termine della seconda votazione.

Menfi e' ex ambasciatore in Grecia, mentre Dbeibah e' un imprenditore di Misurata e fondatore del movimento Futuro per la Libia.

(Italpress)