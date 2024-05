Gaza, Hamas non restituirà gli ostaggi: Israele pronta a invadere Rafah Negativa la valutazione della proposta di tregua. I terroristi vogliono che la guerra cessi

Gelo di Hamas sulla trattativa per la tregua a Gaza. 'La posizione sull'attuale documento negoziale è negativa', ha detto Osama Hamdan, alto rappresentante dei miliziani in Libano. Hamas ha poi precisato che 'questo non vuol dire che i negoziati si siano fermati': 'Anche se il gruppo non accetta le attuali proposte israeliane senza modifiche, siamo disposti a continuare a negoziare'.

Dalla Svezia, intanto, la notizia che le bandiere palestinesi non potranno entrare nella Malmo Arena dove tra meno di una settimana si svolgeranno le semi-finali e la finalissima dell'Eurovision song contest. La decisione è stata presa dall'Unione europea di radiodiffusione, che organizza l'evento: 'Qualsiasi oggetto che possa disturbare il successo dell'evento non sarà fatto entrare'. Saranno ammesse solo le bandiere dei Paesi partecipanti, dunque anche quella d'Israele.

Intanto, il Gabinetto di guerra israeliano si riunirà nel pomeriggio seguito da quello, ampliato, di Sicurezza. Lo ha riferito Ynet secondo cui sul tavolo c'è la risposta di Hamas alla proposta di un cessate il fuoco temporaneo a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Ma anche i preparativi per la possibile operazione di terra dell'esercito a Rafah.