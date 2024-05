Quando Ali Agca tentò di cambiare la storia dell'umanità sparando al Papa

13 Maggio 1981, Piazza San Pietro, Città del Vaticano La giornata era come tante altre a piazza San Pietro, con migliaia di fedeli che si erano radunati per assistere all'udienza generale del Papa Giovanni Paolo II.

Il Papa appare in Piazza Papa Giovanni Paolo II, Karol Wojtyla, apparve sul sagrato della Basilica di San Pietro, come di consueto, per benedire la folla che lo attendeva con gioia e devozione.