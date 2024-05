Bugiardo, ricattatore e ossessionato: Trump passa all'attacco di Cohen La difesa dell'ex Presidente sta tentando di smontare le accuse pesantissime del suo collaboratore

Gli avvocati di Donald Trump hanno accusato Michael Cohen, testimone dell'accusa nel processo segreto contro l'ex presidente, di aver mentito ai giurati. Giovedì, hanno descritto Cohen come un bugiardo seriale deciso a far incarcerare Trump, dipingendolo come un opportunista ossessionato dai media. Durante il controinterrogatorio, l'avvocato difensore Todd Blanche ha incalzato Cohen per ore, cercando di seminare dubbi tra i giurati sulla sua testimonianza.

Blanche ha interrogato Cohen su tabulati telefonici e messaggi di testo, sostenendo che Cohen mentiva riguardo una telefonata con Trump sul pagamento segreto all'attrice porno Stormy Daniels. Blanche ha affermato che Cohen, durante quella telefonata, era invece preoccupato per le chiamate moleste ricevute da un adolescente. Cohen ha mantenuto di aver discusso anche dell'affare Daniels con Trump.

"Non ci interessa la tua fede. Questa giuria non vuole sentire quello che pensi sia successo", ha dichiarato Blanche con tono crescente, suscitando un'obiezione da parte del pubblico ministero.

Questo scontro rappresenta il momento più teso del controinterrogatorio durato due giorni, mirato a ritrarre Cohen come un ex lealista di Trump, ora nemico, che si è rivoltato contro l'ex presidente per motivi personali. La strategia della difesa punta a indebolire la credibilità di Cohen, il cui contributo potrebbe essere determinante per l'esito del processo.

Durante la quarta settimana di testimonianza, Cohen ha raccontato ai giurati degli incontri e delle conversazioni con Trump sul presunto piano per soffocare le storie sessuali che minacciavano la campagna presidenziale del 2016. I pubblici ministeri hanno cercato di neutralizzare gli attacchi della difesa facendo ammettere a Cohen i suoi crimini passati, compresa una dichiarazione di colpevolezza per aver mentito al Congresso su un accordo immobiliare di Trump in Russia.

Il controinterrogatorio ha però messo in luce il rischio di basarsi su Cohen, che ha un passato criminale e una storia di bugie. Cohen ha ammesso di aver mentito sotto giuramento quando si è dichiarato colpevole di accuse federali, incluse frode fiscale, nel 2018. "Era una bugia, giusto?", ha chiesto Blanche. "Esatto", ha risposto Cohen.

La difesa ha attaccato anche le motivazioni di Cohen, cercando di sostenere che il pagamento a Daniels fosse un tentativo di estorsione e non un complotto per ingannare gli elettori. Cohen ha confermato di aver detto a un ex pubblico ministero che credeva che Daniels e il suo avvocato stessero estorcendo denaro a Trump per tacere su un incontro sessuale del 2006. "Sì, ricordo di aver detto che stavano estorcendo denaro a Trump", ha dichiarato Cohen ai giurati.