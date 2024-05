Ucraina, il fronte sta cedendo: la Russia martella con furiosi bombardamenti Lanciati missili balistici e da crociera, razzi e droni di tipo Shahed per tutta la notte

Le forze russe hanno lanciato questa notte un attacco su larga scala contro le citta' ucraine. La Russia ha lanciato missili balistici e da crociera, razzi e droni di tipo Shahed per tutta la notte. Lo riporta 'The Kiev Independent', citando come fonte l'Aeronautica Ucraina. Diverse esplosioni - riferisce ancora il giornale online ucraino - sono state udite nelle regioni di Zaporizhzhia e Ivano-Frankivsk intorno alle 5 del mattino ora locale. I residenti hanno riferito di aver sentito esplosioni a Kiev intorno alle 5:30 ora locale. 'The Kiev Independent' scrive quindi che la difesa aerea Ucraina e' al lavoro in tutte le regioni dell'Ucraina, compresa quella intorno alla Capitale, e fino alla citta' di Leopoli a ovest. Le sirene dei raid aerei erano state precedentemente udite in tutte le regioni. Alle 5 del mattino ora locale non sono state segnalate vittime.

Nell'oblast di Poltava un drone russo ha colpito un'infrastruttura critica, provocando lo scoppio di un incendio, ha dichiarato il governatore regionale Filip Pronindetto su Telegram, mentre negli oblast di Vinnytsia e Zaporizhzhia, i governatori regionali hanno segnalato diversi attacchi alle infrastrutture critiche. Nella citta' di Brovary, nell'oblast di Kiev, e' scoppiato un incendio in un sito di infrastrutture civili, riferisce ancora 'The Kiev Independent', citando come fonte il servizio di emergenza statale.

Alle 6:30 ora locale, l'amministrazione militare della citta' di Kiev ha dichiarato di aver abbattuto tutti i proiettili lanciati contro la Capitale.