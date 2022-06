Covid: appello per fare vaccino Pfizer e Moderna a bimbi sotto 5 anni "Non facciamoci influenzare: centinaia di bimbi morti per covid"

In attesa del voto degli esperti della Food and drug administration sui vaccini contro il Covid della Pfizer e della Moderna per i bambini di meno di 5 anni di eta', Peter Mask, capo della divisione proprio sulle regolamentazioni dei vaccini della stessa Fda, ha lanciato un appello agli scienziati perche' si pronuncino a favore. "La questione dei vaccini per i piu' piccoli merita attenta considerazione - ha detto Mask - perche' dobbiamo stare attenti a non lasciarci influenzare solo dallo schiacciante numero dei decessi per Covid registrati tra gli adulti e dimenticare quelli tra i piu' piccoli". Centinaia di bambini sono morti per Covid - ha ricordato - "sono numeri terribili" rispetto a quelli che colpiscono i piccoli durante le regolari stagioni influenzali. E l'approvazione del vaccino per il Covid "sarebbe analogo a quanto abbiamo gia' accettato per prevenire le morti per influenza". Se gli esperti della Fda voteranno per consigliare l'autorizzazione de due prodotti della Pfizer e della Moderna, l'Agenzia in seduta plenaria ed i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa sono gia' pronti a riunirsi per dare il si' finale questa settimana. Ed i vaccini potrebbero gia' venire somministrati ai bambini la prossima settimana.