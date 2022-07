Vaccino, L'Ema: "Valutiamo uso Pfizer nei bimbi tra 6 mesi e 4 anni" L'Agenzia lo ha annunciato con un tweet

Il vaccino esteso ai bimbi, è uno degli argomenti di discussione degli ultimi tempi: dopo lo studio apparso su Lancet oggi l'Ema apre all'utilizzo sui bimbi tra i 6 mesi e i 4 anni. L'Agenzia europea per i medicinali, l'Ema, ha avviato la valutazione per concedere l'autorizzazione a estendere l'uso del vaccino Cominarty (Pfizer-BioNTech) contro il Covid per i bimbi di eta' tra i sei mesi e i quattro anni. Lo rende noto l'Ema in un tweet.