Gli attacchi dei droni ucraini contro la Russia e gli eccidi in Myanmar Trump, fallito il tentativo di minare un'inchiesta su brogli elettorali in Geogia

Un'indagine ha trovato prove che almeno tre diversi modelli di droni di fabbricazione ucraina erano stati utilizzati in attacchi all'interno della Russia, inclusa Mosca, indicando un ruolo ucraino negli attacchi che Kiev ha negato di aver effettuato o rifiutato di rivendicare la responsabilità. L'Ucraina sta correndo per aumentare la sua flotta di droni e per attaccare più frequentemente in Russia.

"A poco a poco, la guerra sta tornando nel territorio della Russia, nei suoi centri simbolici e nelle sue basi militari", ha detto domenica sera Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina. “E questo è un processo inevitabile, naturale e assolutamente giusto”.

Mentre l'Ucraina intensifica i suoi attacchi, sta anche chiarendo la natura dei suoi obiettivi: siti allineati ai militari che aiutano l'invasione su vasta scala di Mosca, ora al suo 18° mese. Gli attacchi per lo più su piccola scala di Kiev in Russia, tuttavia, impallidiscono rispetto alla devastazione che Mosca ha fatto piovere sull'Ucraina.

L'ultima: Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, è stata attaccata ore dopo che aveva parlato di portare la guerra in Russia. Almeno sei persone sono state uccise .

Per più:

Una registrazione presumibilmente del fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, che ha organizzato un ammutinamento di breve durata in Russia il mese scorso, sembrava segnalare che la forza mercenaria avrebbe continuato le operazioni , ma su scala minore.

L'Arabia Saudita ospiterà i colloqui sul piano di pace dell'Ucraina questo fine settimana nella città di Jeddah, hanno detto i diplomatici del regno.

Il tentativo di Trump di cortocircuitare il caso elettorale della Georgia fallisce

Un giudice della Georgia ha respinto con forza un tentativo di Donald Trump di far deragliare un'indagine sui tentativi da parte sua e dei suoi alleati di ribaltare la sua sconfitta elettorale del 2020 nello stato, affermando che l'ex presidente non aveva la capacità legale di fare tali sfide prima che venissero presentate le accuse su.

L'indagine sulla Georgia fa parte di un vortice di problemi legali che circondano Trump, che è già stato incriminato con accuse statali a New York legate a pagamenti di denaro segreto nel 2016, e con accuse federali per la sua gestione di documenti riservati dopo aver lasciato l'incarico. È in corso un'indagine federale sugli sforzi più ampi per invertire la sua sconfitta nelle elezioni del 2020.

La brutalità aumenta in Myanmar

La campagna di terrore dell'esercito birmano, iniziata dopo che un colpo di stato ha scatenato una diffusa resistenza, sta peggiorando, secondo un'indagine del Times . Ci sono stati quasi il doppio degli attacchi aerei militari segnalati in aprile, maggio e giugno rispetto ai primi tre mesi dell'anno.

L'opposizione e le sue forze alleate controllano attualmente vaste aree del paese. Man mano che guadagnavano terreno, i militari sono ricorsi a crescenti attacchi aerei, molti dei quali hanno colpito civili.

Contesto: l'esercito sta cercando di punire i civili per qualsiasi sostegno percepito dell'opposizione, ha detto un esperto. Dal colpo di stato del febbraio 2021, i militari e i suoi alleati hanno ucciso almeno 3.452 persone, secondo le Nazioni Unite.

News dall'altro mondo

In un segnale di sostegno all'industria petrolifera e del gas, il governo britannico ha dichiarato che rilascerà nuove licenze per l'esplorazione energetica nel Mare del Nord.

La Cina ha svelato un lungo elenco di misure destinate a stimolare la spesa dei consumatori . Ma alcuni economisti sono scettici sui piani.

Lo Stato islamico Khorasan, o ISIS-K, ha rivendicato domenica la responsabilità dell'attentato vicino al confine tra Pakistan e Afghanistan. Almeno 54 persone sono morte nell'attacco.

L'Austria sta ancora acquistando quasi tanto gas naturale dalla Russia quanto lo era prima della guerra in Ucraina, suscitando lamentele dai suoi vicini.