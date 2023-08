Entrata in attività la turbina eolica più grande del mondo: alta 52 piani Da sola potrebbe alimentare una città da 30mila famiglie

Nella Cina meridionale, nel parco offshore Zhangpu Liuao, è stata installata la turbina eolica più grande al mondo in un impianto commerciale. Questa straordinaria macchina è alta quanto un grattacielo di 52 piani e ha la capacità di produrre da sola ben 66.000 MWh di elettricità pulita ogni anno. La turbina eolica in questione è una GW H252-16MW, prodotta dalla multinazionale cinese Goldwind, e si staglia imponente tra le sue colleghe, un gruppo di turbine eoliche offshore ancora in fase di costruzione. Quando tutte saranno operative, il parco raggiungerà una capacità totale di 400 MW.

Questo risultato è davvero notevole per la centrale, poiché, anche se sulla carta il titolo di turbina più grande al mondo spetta al modello H260-18MW progettato dalla cinese CSSC Haizhuang, la GW H252-16MW detiene il primato per quanto riguarda l'operatività. È importante notare che questa turbina è riuscita a strappare il titolo di eccellenza europea alla V236-15.0MW di Vestas.

Il rapido sviluppo dell'industria eolica cinese è sorprendente, in quanto in pochi anni ha raggiunto un notevole avanzamento tecnologico, diventando un vero contendente ai produttori occidentali come General Electric, Siemens Gamesa e Vestas. Circa il 50% delle apparecchiature eoliche presenti sul mercato globale sono Made in China, e la Cina ha raggiunto una capacità eolica offshore superiore a 25 GW nel 2022, consolidandosi come il più grande mercato al mondo anche per quanto riguarda la potenza installata.

La nuova turbina da 16 MW è una vera eccellenza tecnologica, avendo anche la più grande area spazzata, pari a 50.000 metri quadrati, e il rapporto peso-potenza più basso mai prodotto fino ad oggi. La società ha annunciato con orgoglio il completamento dell'installazione del primo parco eolico offshore al mondo che utilizza una turbina eolica da 16 MW, dotata di una torre alta 152 metri, equivalente all'altezza di un edificio di 52 piani. Questo è un segno chiaro dell'impegno e della dedizione della Cina nello sviluppo delle energie rinnovabili, contribuendo alla produzione di energia pulita su larga scala.