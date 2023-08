Usa, assalto al Congresso: Trump incriminato Rischia 55 anni di carcere. Lui: "Persecuzione da Germania nazista o ex Unione sovietica"

Donald Trump è stato incriminato per l'assalto al Congresso americano del 6 gennaio 2020. All'ex presidente americano viene contestato il tentativo di sovvertire l'esito del voto. E' stato lui stesso ad anticipare la notizia: "Ho sentito che lo squilibrato Jack Smith, per interferire con le elezioni presidenziali del 2024, pubblicherà un'altra falsa incriminazione del vostro presidente preferito, me, alle 17 (le 23 italiane)", ha scritto Trump sul suo social Truth. "Perché non l'hanno fatto 2 anni e mezzo fa? Perché hanno aspettato così tanto? Perché volevano metterlo proprio nel bel mezzo della mia campagna. Illeciti dell'accusa", ha attaccato ancora. Sono 4 i capi d'accusa per Trump, per aver tentato "fraudolentemente" di annullare la sua sconfitta nelle elezioni presidenziali del 2020. La prima accusa è "cospirazione per frodare gli Stati Uniti". Altre due accuse sono "cospirazione per ostacolare un procedimento ufficiale e ostruzione di un procedimento ufficiale". La quarta accusa contro Trump, "cospirazione contro i diritti". Le accuse segnano il terzo atto d'accusa penale contro l'ex presidente. L'indagine elettorale è stata guidata dal consigliere speciale Jack Smith, che ha anche supervisionato un'indagine separata sulla conservazione di documenti riservati da parte di Trump nella sua casa di villeggiatura Mar-a-Lago dopo aver lasciato la Casa Bianca nel 2021. A Trump è stato ordinato di comparire giovedì alle 16 presso il tribunale federale di Washington per affrontare le accuse nel nuovo atto d'accusa, secondo l'ufficio del consigliere speciale Jack Smith. La prima apparizione di Trump nel caso sarà davanti al magistrato giudice Moxila Upadhyaya. Secondo l'accusa - hanno riferito i media americani - Trump ha arruolato co-cospiratori "per assisterlo nei suoi sforzi criminali per ribaltare i risultati legittimi delle elezioni presidenziali del 2020 e mantenere il potere". Tra questi c'erano sei persone, principalmente avvocati, i cui ruoli specifici, ma non i nomi, sono dettagliati nell'accusa. L'attacco del 6 gennaio 2021 al Congresso americano, un "assalto senza precedenti alla sede della democrazia americana", è stato "alimentato da bugie, bugie dell'imputato, mirate a ostacolare una funzione fondamentale del governo degli Stati Uniti", ha detto il procuratore speciale Jack Smith, in una breve dichiarazione rilasciata dopo l'atto d'accusa contro Donald Trump con l'accusa di aver cospirato per ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020. Mentre la campagna di Trump, in una nota pubblicata sui social, ha ribattuto che l'atto d'accusa contro l'ex presidente è "nient'altro che l'ultimo capitolo corrotto" di una "caccia alle streghe" politica. E' un tentativo di "interferenza elettorale", hanno sostenuto i sostenitori di Trump, ribattendo che l'ex inquilino della Casa Bianca "ha sempre rispettato la legge e la Costituzione". Mentre questa "persecuzione" ricorda la "Germania nazista negli anni '30, l'ex Unione Sovietica e altri regimi autoritari e dittatoriali".