Le mine russe, Trump e Niger: scacchiere tra mosse, contromosse e misteri

Stati Uniti e Francia hanno minacciato di tagliare i rapporti con il Niger, mettendo in pericolo centinaia di milioni di dollari di aiuti. Il presidente deposto e detenuto, Mohamed Bazoum, ha parlato con i leader mondiali, ha ricevuto visitatori e ha pubblicato messaggi di sfida sui social media. E i paesi vicini hanno minacciato di entrare in guerra, alcuni per far naufragare il colpo di stato, altri per assicurarne il successo.