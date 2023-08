La guerriera sexy: la straordinaria storia di Iryna Bilotserkovets su Playboy Nonostante le ferite e le cicatrici che porta ancora a causa del conflitto, Iryna è stupenda

Playboy fa ritorno in Ucraina e presenta sulla copertina del suo primo numero dall'inizio della guerra la modella e conduttrice televisiva Iryna Bilotserkovets. La donna posa indossando un bikini di metallo e una benda sull'occhio che ha perso durante un attacco a Kiev nei primi giorni dell'invasione.

Nonostante le ferite e le cicatrici che porta ancora a causa del conflitto, Iryna è sopravvissuta ed è ora vista come una coraggiosa guerriera sexy. La storia di Iryna è raccontata come una testimonianza di straordinaria determinazione e desiderio di vivere. Era in auto con i suoi bambini quando è stata coinvolta nel raid, e nonostante il dolore alla testa, ha avuto il tempo di rallentare prima dell'attacco.

Le cicatrici e i segni del conflitto non sono stati facili da accettare per una donna che lavorava con la bellezza, ma Iryna ha scelto di mostrarli senza timore. Le prime volte che si guardò allo specchio, con un occhio perso e segni visibili delle operazioni, si sentiva simile a Frankenstein. Tuttavia, ha deciso di accettarsi così com'era e di essere un simbolo di resistenza per l'Ucraina.

Nel servizio fotografico su Playboy, Iryna Bilotserkovets è presentata come una donna che ha affrontato la guerra e le sue conseguenze, ma che ha scelto di celebrare il suo corpo e la sua forza interiore. Nonostante il volto segnato dalle ferite, si ritiene ancora bella e rappresenta una testimonianza di speranza e coraggio per il popolo ucraino.