Le turbolente acque del Mar Nero e l'altra guerra per il controllo sulle risorse In Niger il presidente democraticamente eletto tenuto segregato in casa senza elettricità e acqua.

Confinante con Ucraina, Russia e tre paesi della NATO, ma a volte trascurato durante la guerra, il Mar Nero è diventato un calderone sempre più pericoloso di tensioni militari e geopolitiche dopo la decisione di Mosca del mese scorso di porre fine a un accordo che garantisse il passaggio sicuro del grano ucraino.

Ora, le navi da guerra russe pattugliano la sua superficie, lanciando missili contro le città ucraine mentre creano un blocco de facto, minacciando qualsiasi nave che potrebbe tentare di violarlo. I droni marini ucraini trasportano furtivamente esplosivi verso i porti e le navi russe. Nello spazio aereo sovrastante, aerei e droni di sorveglianza NATO e alleati sorvolano acque internazionali.

La battaglia per il controllo del mare potrebbe avere implicazioni per i mercati globali dell'energia e per l'approvvigionamento alimentare mondiale. E quasi certamente solleverà nuove sfide per la NATO mentre cerca di sostenere un principio centrale del diritto internazionale - la libera navigazione marittima - senza portare l'alleanza direttamente in conflitto con le forze russe.

Contesto: dopo essersi ritirata dall'accordo sul grano, la Russia ha polverizzato i porti ucraini del Mar Nero per ostacolare le spedizioni di grano fondamentali per l'economia ucraina. Ha colpito anche siti sul fiume Danubio a poche centinaia di metri dalla Romania, che è un membro della NATO. L'Ucraina ha reagito con due attacchi contro navi russe in giorni consecutivi.

Altre notizie dalla guerra:

Due attacchi in Ucraina, a soli 37 minuti di distanza, hanno ucciso almeno nove persone , compreso un soccorritore del primo attacco.

Il ministro degli Esteri di Pechino ha parlato al telefono con il suo omologo russo dopo che la Cina ha partecipato ai colloqui di pace in Arabia Saudita nel fine settimana.

Il clima più estremo sferza l'Europa

Almeno sei persone sono morte a causa delle inondazioni in Slovenia. Incendi bruciati a Cipro, in Grecia e in Portogallo. E forti piogge sono state registrate in Svezia e Norvegia. Insieme, le istanze sono state ancora più esempi delle condizioni meteorologiche estreme che sono diventate sempre più comuni in Europa negli ultimi anni.

Gli eventi più recenti hanno distrutto grandi quantità di terreno, lasciato dozzine di feriti, costretto migliaia di persone a evacuare e, in alcuni casi, causato morti. Arrivano sulla scia delle temperature torride che hanno travolto gran parte dell'Europa meridionale quest'estate.

Altre notizie ambientali: i leader di otto paesi che ospitano il bacino del Rio delle Amazzoni hanno concordato di lavorare insieme per conservare la più grande foresta pluviale del mondo in una riunione convocata dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva del Brasile.

In Niger si attenuano le speranze di dialogo

I nuovi leader militari del Niger hanno respinto gli sforzi diplomatici di Stati Uniti, Nazioni Unite e gruppi regionali per risolvere la crisi creata dal recente colpo di stato. Le speranze per il ripristino del governo civile stanno svanendo . E il presidente democraticamente eletto - che non si è ancora formalmente dimesso - sarebbe rinchiuso nella sua residenza senza elettricità né acqua.

Progetti futuri: la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, un blocco regionale, ha minacciato un'azione militare e ha congelato le transazioni finanziarie con il Niger. Domani è previsto un vertice.