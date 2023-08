Germania, record (felice) di imitazioni della mozzarella con latte vegetale È già diventato un giro d'affari da mezzo miliardo di euro e non accenna a diminuire

Secondo uno studio condotto dall'Università di Hohenheim a Stoccarda sul consenso di cui godono i sostituti dei latticini, la Germania si conferma il primo paese, tra i sei paesi europei coinvolti nello studio, per numero di nuovi prodotti sul mercato in questo settore.

In particolare, temi come il benessere degli animali, la salute e la tutela dell'ambiente hanno un peso rilevante nella scelta di consumare sostituti dei latticini. Il primato tedesco in questo campo è confermato anche dal report "Europe plant-based food retail market insights", pubblicato nel 2023 dal Good Food Institute: nel 2022 la Germania ha registrato, infatti, il più alto valore di vendite in Europa per quel che concerne il latte vegetale (552 milioni di euro) e il formaggio vegetale (78,7 milioni di euro).

L'Italia raggiunge invece il terzo posto per valore di vendite di latte vegetale (310 milioni di euro) e il quarto posto per valore di vendite di formaggio vegetale (7.7 milioni), mostrando una crescita più contenuta ma comunque costante.