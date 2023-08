I morti negli incendi a Maui, un disastro prima mai visto nelle Hawaii I sopravvissuti hanno descritto la fuga per salvarsi la vita da un "inferno totale"

Più di 50 persone sono morte in devastanti incendi nell'isola hawaiana di Maui. I sopravvissuti hanno descritto la fuga per salvarsi la vita da un "inferno totale" in rapido movimento che ha lasciato la città di Lahaina in rovine fumanti. Migliaia di persone hanno riempito i rifugi di evacuazione e i turisti hanno continuato un cupo esodo verso l'aeroporto.

Alimentato da condizioni insolite che includevano i venti di un lontano uragano, l'incendio è ora considerato uno dei più mortali della nazione da decenni. Le fiamme hanno bruciato con tale intensità che almeno una dozzina di persone sono fuggite nell'Oceano Pacifico, dove sono state successivamente salvate dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti. I vigili del fuoco hanno continuato a combattere le fiammate ieri.

L'incendio sembrava essere stato aggravato dai venti legati a un uragano che passava a centinaia di miglia di distanza nell'Oceano Pacifico, anche se le cause esatte non erano ancora chiare. Le Hawaii hanno combattuto un'ondata di incendi negli ultimi anni, poiché gli incendi sono diventati più intensi e frequenti nell'ovest americano e oltre a causa del cambiamento climatico.

La Russia cerca di rafforzare il rublo

Il rublo russo ha toccato il minimo di 16 mesi contro il dollaro USA, alimentando i timori di un aumento dell'inflazione. La banca centrale russa ha adottato ieri misure per stabilizzare la valuta, in mezzo all'ultima ondata di volatilità finanziaria scatenata dalla guerra del paese contro l'Ucraina.

La Banca di Russia ha interrotto gli acquisti di valuta estera per il resto dell'anno "per ridurre la volatilità". La mossa della banca centrale dovrebbe aiutare a sostenere il rublo, perché quando la banca spende rubli per acquistare valuta estera, aumenta l'offerta di rubli in circolazione, abbassandone il valore.

Le sfide della Russia si vedono sia in un rublo in difficoltà, che sta alimentando l'inflazione, sia nei deficit del bilancio pubblico, che sollevano preoccupazioni sulla sostenibilità dell'intensa spesa della Russia per la guerra. La banca centrale ha previsto un'inflazione tra il 5 e il 6,5% quest'anno.

Approfondisci: l'economia russa in forte cambiamento sta sfidando i politici finanziari di Mosca, che hanno reagito agilmente agli shock del tempo di guerra ma devono ancora affrontare dilemmi a lungo termine. I deficit enormi, insieme alle esportazioni sempre più gravate dalle sanzioni, hanno sconvolto l'equilibrio economico della Russia.

Spazio: la Russia ha lanciato un lander robotico, Luna-25, nella regione polare meridionale della luna.

Gli Stati Uniti raggiungono un accordo di scambio di prigionieri con l'Iran

Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo per il rilascio di cinque americani imprigionati in cambio di diversi iraniani incarcerati e lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di proventi petroliferi iraniani. Tre degli americani erano stati incarcerati con accuse infondate di spionaggio. Il denaro sarà regolato in modo che Teheran possa spenderlo solo per scopi umanitari.

L'accordo con l'Iran - un acerrimo avversario degli Stati Uniti - è l'ultimo scambio di prigionieri progettato in segreto dall'amministrazione Biden nel tentativo di riportare a casa gli americani che il Dipartimento di Stato ritiene detenuti ingiustamente.