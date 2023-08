Se tocca a Barbie portare una ventata antipatriarcale nel mondo arabo Il film, che ridicolizza gli uomini, sta avendo un successo inaspettato e ha avviato un dibattito

Che ciò sta accadendo in Arabia Saudita - uno dei paesi più dominati dagli uomini al mondo - ha dell'incredibile. Quando "Barbie" è stato aperto in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrain, è come fossero state aperte in quei cinema le porte del XX secolo. Una modernità improvvisa, potente.

.Gli spettatori si sono affrettati a preparare abiti rosa Barbie. Alcuni cinema hanno programmato più di 15 proiezioni al giorno.

Un titolo sarcastico nel giornale saudita di proprietà Asharq al-Awsat spiegava come i cinema sauditi fossero diventati "rifugi per cittadini del Golfo che sfuggono a restrizioni severe" - una svolta in un paese il cui popolo una volta doveva guidare fino al Bahrain per vedere i film.

Ricordiamolo: nel regno saudita, alle donne è proibito guidare. La polizia religiosa pattuglia le strade, imponendo la segregazione di genere e gridando alle donne di coprirsi completamente di nero. Va appena meglio dell'Iran, dove le ragazzine che protestano per i loro diritti vengono prese dalla polizia religiosa, chiuse nel loro palazzo, violentate e uccise. O dell'Afghanistan, dove in un anno i talebani hanno azzerato ogni miglioramento della condizione femminile.

Da quando è salito al potere, il principe ereditario Mohammed bin Salman, 37 anni, ha eliminato molte di queste restrizioni mentre aumentava contemporaneamente la repressione politica, imprigionando religiosi conservatori, attivisti di sinistra, imprenditori critici e membri della sua stessa famiglia.

Anche adesso, nonostante ampi cambiamenti sociali, l'Arabia Saudita rimane uno stato fondato sul patriarcato. Per legge, il sovrano del regno deve essere un maschio membro della famiglia reale, e sebbene diverse donne abbiano raggiunto posizioni di alto livello, tutti i membri del gabinetto del principe Mohammed e i suoi consiglieri più stretti sono uomini.

Le donne saudite possono entrare nel mondo del lavoro e viaggiare nello spazio, ma hanno ancora bisogno dell'approvazione di un guardiano maschio per sposarsi. E i sauditi gay e transgender affrontano una discriminazione profondamente radicata e a volte vengono arrestati.

Quindi, quando si è diffusa la notizia che "Barbie" sarebbe stato presentato con un ritardo - segno che i censori governativi probabilmente lo stavano esaminando - molti sauditi hanno creduto che il film sarebbe stato vietato, o almeno pesantemente censurato. A rafforzare queste aspettative c'era il fatto che il vicino Kuwait aveva vietato il film.

"Questo film è una cospirazione contro le famiglie e i bambini del mondo": molti critici arabi del film hanno espresso opinioni simili a quelle di alcuni politici americani e figure di destra che hanno criticato il film come anti-maschile.