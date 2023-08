Ucraina: I soldati affrontano una crisi di psiche ferite, oltre a corpi spezzati Esausti fisicamente e mentalmente, alcuni hanno assistito quotidianamente a orrori

Esausti fisicamente e mentalmente, alcuni hanno assistito quotidianamente a orrori che la maggior parte dei civili non incontra mai e si stanno sottoponendo a terapie per curare le loro ferite invisibili.

Le persone coinvolte affermano che i bisogni di salute mentale delle truppe ucraine sono di gran lunga superiori ai trattamenti disponibili e dureranno per anni. I soldati hanno descritto di aver commesso l'errore di provare a resistere da soli e di come avevano lottato per impedirsi di rivisitare mentalmente ogni loro mossa di combattimento, distrutti dal senso di colpa.

Tra i veterani traumatizzati, c'è un tema comune con enormi implicazioni: che gli altri non possono assolutamente comprendere la loro sofferenza e che non sanno come tornare in un mondo civile che ora sembra completamente alieno. "Non puoi capire perché non l'hai annusato, sentito i suoni, la sensazione di com'è uccidere qualcuno", ha detto uno.

Problemi con il rublo: la banca centrale russa ha emesso il suo più grande aumento dei tassi di interesse dalle prime settimane della guerra in Ucraina, una mossa drammatica che ha sottolineato la portata delle preoccupazioni per la stabilità economica della Russia .

In Russia: un incendio e un'esplosione in una stazione di servizio hanno ucciso almeno 35 persone nella regione del Daghestan, nel sud. Altre 66 persone sono state ricoverate in ospedale.

Trump risponde alla sua quarta accusa

Donald Trump ha 10 giorni per costituirsi, poiché deve affrontare le accuse secondo cui lui e altre 18 persone hanno orchestrato una "impresa criminale" per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020 in Georgia. Le accuse radicali, che sono state presentate lunedì sera da un procuratore locale di Atlanta, rientrano nello statuto del racket dello stato, originariamente progettato per smantellare i gruppi della criminalità organizzata.

Trump - l'attuale favorito per la nomination repubblicana del 2024 - ora deve affrontare 91 conteggi di crimini e la possibilità di essere processato in quattro casi separati prima delle elezioni del prossimo anno. Ha denunciato l'accusa, dicendo sui social media che avrebbe rilasciato un rapporto "inconfutabile" che, secondo lui, avrebbe dimostrato le sue affermazioni di frode elettorale in Georgia.

Sebbene sia improbabile che lo sforzo riesca a scongiurare le immense e costose minacce legali che deve affrontare, potrebbe rivelarsi popolare tra la sua base politica. Le donazioni dei piccoli donatori di Trump e i numeri dei sondaggi sono entrambi aumentati intorno alle sue precedenti accuse.

Analisi: "L'apparato ufficiale del Partito Repubblicano, che aveva preso le distanze da Trump, si è mobilitato dietro di lui dopo la sua prima accusa", ha detto il mio collega Jonathan Swan, che copre Donald Trump per The Times. Ma, ha aggiunto, con il caso della Georgia, altri imputati potrebbero sentirsi meno sicuri a restare al suo fianco, anche perché i presidenti non possono respingere le accuse statali.

Carenza di dati economici cinesi

Il governo cinese, di fronte al previsto settimo aumento mensile consecutivo della disoccupazione giovanile, ha sospeso il rilascio delle informazioni . Tale decisione potrebbe esacerbare le preoccupazioni espresse da investitori e dirigenti che affermano che il controllo sempre più stretto del governo sulle informazioni sta rendendo più difficile fare affari in Cina.

Il tasso di disoccupazione giovanile in Cina è raddoppiato negli ultimi quattro anni, un periodo di volatilità economica iniziata con le misure “zero Covid” imposte da Pechino che hanno reso le aziende diffidenti nei confronti delle assunzioni, interrotto la formazione di molti studenti e reso difficile ottenere gli stage che aveva spesso portato a offerte di lavoro.