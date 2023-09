Covid, l'Ue: "Presto nuovi vaccini adattati alle varianti" In arrivo un nuovo trattamento aggiornato alle evoluzioni del virus

“Grazie alla nostra forte Unione sanitaria europea, oggi siamo ovviamente molto più preparati a reagire alle nuove ondate di virus e disponiamo di strumenti più forti di prima. Con la nostra strategia europea sui vaccini, ad esempio, continuiamo a garantire che tutti gli Stati membri abbiano accesso ai più recenti vaccini contro il Covid-19 adattati per proteggere i più vulnerabili e affrontare l'evoluzione epidemiologica del virus. Solo la settimana scorsa abbiamo raggiunto un'altra pietra miliare con l'autorizzazione del vaccino anti Covid-19 adattato Comirnaty XBB.1.5, sviluppato da BioNTech-Pfizer. Questo nuovo vaccino proteggerà meglio dalle varianti attuali e nuove ed è ora in fase di consegna agli Stati membri. Si prevede che le autorizzazioni per ulteriori vaccini adattati seguiranno molto presto”. Lo riferisce a LaPresse un portavoce della Commissione europea, interpellato sulla situazione attuale del Covid e l'aumento dei casi in Italia. “Abbiamo anche in atto un appalto congiunto per Paxlovid, un trattamento orale per i pazienti affetti da Covid che corrono il rischio di sviluppare una malattia grave. Questo accordo consente una linea di rifornimento ai nostri Stati membri che desiderano farne uso, e rimarrà in vigore”, aggiunge il portavoce, “continuiamo a seguire molto da vicino lo sviluppo del Covid e di altri virus respiratori con valutazioni periodiche del rischio della situazione da parte del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e ci assicuriamo che tutti gli Stati membri dispongano delle informazioni più recenti.Monitoriamo inoltre costantemente gli sviluppi e le esigenze in termini di medicinali oppure tramite HERA, l'Autorità di preparazione e risposta sanitaria della Commissione”.