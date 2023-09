Corpi Ufo in Messico: l'Università nega che siano alieni Ritrovati in Perù, mostrati al congresso Casalingo

L'Istituto di Fisica dell'Universita' nazionale autonoma del Messico (Unam) ha negato che i suoi studi garantiscono che due corpi sezionati, mostrati ieri dall'ufologo Jaime Maussan al Congresso Casalingo come "esseri non umani", appartengano a extraterrestri , come sostenuto dall'esperto. Martedi' scorso, due corpi sono stati presentati come prova della presenza di vita extraterrestre nell'universo durante la prima udienza pubblica volta a sollecitare una possibile legislazione sui fenomeni aerei anomali non identificati in Messico, meglio noti come oggetti volanti non identificati ( UFO). Durante la sua presentazione, l'ufologo e comunicatore casalingo ha ipotizzato che i due corpi ritrovati in Perù' siano più di 1.000 anni, secondo un'indagine condotta dal Laboratorio Nazionale di Spettrometria di Massa con Acceleratori (Lema) dell'Unam.