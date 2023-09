Ecco le turbine più grandi al mondo: 107 metri di diametro e 260 di altezza Le prime due sono state montate nel parco eolico di Dogger Bank, il più potente che esista

Pochi sanno che c'è una quota parte dell'Italia nel progetto di costruzione del più grande parco eolico offshore del mondo. Eni ha acquisito una quota del 20% nella centrale di Dogger Bank, situata nel Mare del Nord a oltre 100 chilometri dalla costa dello Yorkshire, con un investimento di 405 milioni di sterline, pari a 448 milioni di euro. Questa centrale è composta da 190 turbine ed è frutto di una collaborazione tra il gruppo Equinor (la società petrolifera di stato norvegese) e SSE Renewables. Una volta completata nel 2026, questa centrale avrà un costo totale di 6 miliardi di sterline, portando l'investimento complessivo di Eni a 1,2 miliardi di sterline, equivalenti a 1,33 miliardi di euro.

In questi giorni a Dogger Bank sono arrivate le prime turbine. Una nave da installazione gigantesca ha trasportato i primi due impianti. Si tratta di turbine eoliche Haliade-X, attualmente non ce ne sono di così grandi al mondo, con un diametro delle pale di 107 metri e un'altezza di 260 metri.

Ogni turbina è in grado di generare 13 MW di energia, sufficienti a soddisfare il fabbisogno di circa 10.000 famiglie britanniche.

Come detto, a trasportare questi macchinari molossoidi è stata la Voltaire, una nave da costruzione offshore di proprietà di Seaway 7. La Voltaire è la più grande nave di questo tipo al mondo, con una capacità di sollevamento di 3.200 tonnellate. Il parco eolico di Dogger Bank si trova a circa 80 miglia al largo della costa inglese dello Yorkshire. L'area del parco è ampia quasi quanto la città di Londra, con un fondale marino particolare, che un tempo creava un ponte terrestre tra l'Inghilterra e l'Europa. Una volta completato, il parco eolico di Dogger Bank avrà una potenza totale di 3,6 GW. Questa energia è sufficiente a soddisfare il fabbisogno di circa 6 milioni di famiglie britanniche ogni anno, con un risparmio di CO2 equivalente alle emissioni di quasi 1,5 milioni di automobili medie.

Il costo del progetto Dogger Bank è stimato in 30 miliardi di sterline. È stato sviluppato da un consorzio di società, tra cui Equinor, SSE Renewables e Eni. Il parco eolico di Dogger Bank è previsto per essere completato entro il 2026. È un progetto ambizioso che rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo delle energie rinnovabili. Il parco è in grado di generare una quantità significativa di energia pulita, con un impatto positivo sull'ambiente e sull'economia del Regno Unito.