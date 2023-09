Partita nel 2016, la sonda Osirix porta sulla terra pezzi dell'asteroide Bennu Sono circa 250 grammi prelevati nel 2020: serviranno a capire l'origine della Terra

Da pochi minuti è rientrata sulla Terra la capsula della missione NASA OSIRIS-REx che contiene campioni prelevati dall'asteroide Bennu nel 2020 (circa 250 grammi). Ora si attendono le analisi approfondite nei laboratori.

La sonda OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer) è una missione spaziale della NASA il cui obiettivo principale è quello di studiare e raccogliere campioni da un asteroide chiamato Bennu e riportarli sulla Terra per l'analisi scientifica. La missione è stata lanciata il 8 settembre 2016 ed è stata condotta dalla NASA in collaborazione con diverse agenzie spaziali e istituzioni di ricerca.

SIRIS-REx è stata progettata per raccogliere campioni dall'asteroide Bennu e riportarli sulla Terra. L'obiettivo è comprendere meglio l'origine del sistema solare e l'evoluzione degli asteroidi, nonché studiare le risorse potenziali degli asteroidi per le future missioni di esplorazione spaziale e l'analisi scientifica.

La sonda è dotata di strumenti scientifici avanzati per studiare la composizione chimica, la forma, la dimensione e altre caratteristiche di Bennu. Queste informazioni possono aiutare gli scienziati a rispondere a domande fondamentali sulla formazione del sistema solare.

Campionamento dell'asteroide: OSIRIS-REx è stata progettata per eseguire una manovra di "touch-and-go" sulla superficie di Bennu, dove nel 2020 ha raccolto campioni di materiale roccioso e regolitico dalla superficie dell'asteroide. Questi campioni oggi sono stati riportati sulla Terra. Appare integra,è quanto indicano le prime immagini rilasciate da gli elicotteri che hanno raggiunto il luogo dell'atterraggio, nel deserto dello Utah, per le operazioni di recupero. Queste ultime sono appena inziate e i tecnici si stanno avvicinando alla capsula. Per sicurezza, hanno le mani protette da guanti e il viso da una maschera, per proteggersi dall'eventuale rilascio di sostanze nocive poi riportati sulla Terra per l'analisi.

La missione OSIRIS-REx è di grande importanza scientifica perché può fornire informazioni preziose sulla composizione degli asteroidi, che sono considerati come "fossili" del sistema solare primordiale. Gli asteroidi come Bennu potrebbero anche rappresentare risorse utili per futuri viaggi spaziali e l'esplorazione umana del sistema solare.