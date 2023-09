L'Onu è in trappola, prigioniera delle sue stesse regole: il veto ineliminabile Il Consiglio di sicurezza e i 5 membri permanenti tengono le nazioni sotto perenne scacco

All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i leader si sono riuniti per discutere i problemi più urgenti del mondo: la guerra in Europa, la povertà, il riscaldamento del pianeta e le pandemie. Hanno anche riconosciuto che il principale organo delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza, è rimasto paralizzato dall’incapacità dei suoi membri permanenti di agire all’unisono sulla sanguinosa invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Le profonde divisioni tra i cinque membri permanenti hanno anche ostacolato l’azione collettiva per fermare conflitti mortali, violazioni dei diritti umani e minacce nucleari in tutto il mondo, dall’Ucraina alla Siria, dal Mali al Myanmar, dal Sud Sudan alla Corea del Nord. Più recentemente, la Russia ha posto il veto alle risoluzioni che condannavano l’invasione dell’Ucraina.

Questi fallimenti hanno amplificato le richieste decennali di cambiare l’istituzione. Ma nonostante le numerose prove dei fallimenti del Consiglio, rompere lo stallo che ostacola il cambiamento è quasi impossibile, poiché c’è poco consenso e la carta istitutiva delle Nazioni Unite è stata progettata per rendere estremamente difficili le modifiche.

“Il mondo è cambiato. Le nostre istituzioni no”, ha detto la settimana scorsa il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres.

Cosa occorrerebbe per cambiare le regole?

La procedura per modificare l'atto costitutivo delle Nazioni Unite, noto come la Carta delle Nazioni Unite, è definita dall'articolo 108 della stessa Carta. Per apportare modifiche sostanziali all'Atto costitutivo delle Nazioni Unite, è necessario seguire il seguente processo:

Proposta di Modifica: Una modifica può essere proposta da qualsiasi membro delle Nazioni Unite, e la proposta deve essere presentata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La proposta deve includere il testo esatto della modifica proposta. Deliberazione dell'Assemblea Generale: La proposta di modifica viene esaminata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La maggioranza dei membri dell'Assemblea Generale deve approvare la modifica con una maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. Ratifica: Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale, la modifica deve essere ratificata da una maggioranza dei membri delle Nazioni Unite, compresi i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Maggioranza Speciale: Inoltre, l'articolo 109 della Carta delle Nazioni Unite richiede che qualsiasi modifica alle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Sicurezza, compresa l'eliminazione dei poteri di veto dei membri permanenti, deve essere approvata da una maggioranza dei membri del Consiglio di Sicurezza, compresi tutti i membri permanenti.

L'eliminazione dei poteri di veto dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è una modifica molto significativa e complessa, e richiederebbe il consenso di tutti i membri permanenti, oltre a una procedura di ratifica globale.

È importante notare che i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito) godono di poteri di veto, il che significa che possono bloccare qualsiasi risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Questo potere di veto è una caratteristica chiave dell'attuale struttura delle Nazioni Unite ed è stato oggetto di dibattito e controversie nel corso degli anni.

Quindi, anche se è possibile apportare modifiche alla Carta delle Nazioni Unite, l'eliminazione dei poteri di veto dei membri permanenti è una sfida politica significativa e richiederebbe un ampio consenso tra le nazioni membri.