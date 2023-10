Nasa: entro il 2040 con la stampa 3D una base sfruttando la polvere lunare Costruire case che potranno essere utilizzate non solo dagli astronauti ma da cittadini comuni

La Luna è un magnete e ci sta attirando di nuovo. Mezzo secolo fa, gli astronauti dell'Apollo 17 trascorsero tre giorni su quella sfera punteggiata, la cui attrazione gravitazionale non tira solo i nostri oceani ma anche le nostre immaginazioni. Per 75 ore, gli astronauti camminarono sulla Luna nelle loro tute spaziali e guidarono un rover lunare, con l'umanità che guardava su televisori a centinaia di migliaia di chilometri di distanza. Il programma Apollo fu chiuso dopo il loro ritorno nell'Oceano Pacifico nel dicembre 1972, e da allora la Luna è rimasta inesplorata e vuota, una sirena nel cielo.

La Nasa sta ora pianificando un ritorno. Questa volta, il soggiorno sarà a lungo termine. Per realizzarlo, la NASA intende costruire case sulla Luna, case che potranno essere utilizzate non solo dagli astronauti ma anche da cittadini comuni. Credono che entro il 2040 gli americani avranno la loro prima divisione nello spazio. Vivere su Marte non è poi così lontano. Alcuni nella comunità scientifica ritengono che la tempistica della NASA sia troppo ambiziosa, soprattutto prima di un successo comprovato con un nuovo atterraggio lunare. Ma sette scienziati della NASA hanno tutti dichiarato che un obiettivo del 2040 per le strutture lunari è raggiungibile se l'agenzia riesce a continuare a rispettare i propri traguardi.

L'agenzia spaziale statunitense lancerà una stampante 3D sulla luna e poi costruirà strutture, strato dopo strato aggiuntivo, utilizzando un calcestruzzo lunare specializzato creato dai frammenti di roccia, frammenti minerali e polvere che si trova sulla parte superiore della superficie craterizzata della Luna e si alza in nubi velenose ogni volta che viene smosso.

Icon chiama il suo piano di costruzione extraterrestre "Progetto Olympus". È un sistema di utilizzo delle risorse disponibili, il che significa che farebbe uso di materiali trovati su altri pianeti, non qui sulla Terra.

La NASA è più aperta che mai a collaborare con accademici e leader dell'industria, il che ha ampliato notevolmente il campo di gioco rispetto ai giorni delle missioni Apollo. Tra gli innumerevoli ostacoli che sorgono quando si decide di stabilirsi sulla luna c'è la polvere, una polvere fine così abrasiva che può tagliare come il vetro. Si solleva in nuvole nocive ed è tossica se inalata.

Ma quattro anni fa, Raymond Clinton Jr., vice direttore dell'ufficio della scienza e della tecnologia presso il Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville, ha tirato fuori una lavagna bianca per disegnare l'idea di case, strade e piattaforme di atterraggio. La polvere è un problema, sì. Ma potrebbe anche essere la soluzione.