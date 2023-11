Addio a Henry Kissinger, l'uomo che ha messo fine alla guerra in Vietnam Aveva 100 anni. Uno dei premi Nobel per la pace più discussi per la sua spregiudicata concretezza

Henry Kissinger, ex Segretario di Stato sotto i presidenti Nixon e Ford, è morto a 100 anni. Ha dominato la politica estera mentre gli Stati Uniti si ritiravano dal Vietnam e aprivano le porte alla Cina. La sua influenza si è fatta sentire sotto Nixon e Ford, guadagnandosi sia critiche feroci che il Premio Nobel per la Pace. La sua morte è stata confermata dalla sua società di consulenza.

Kissinger, diplomatico nato in Germania, ha portato gli Stati Uniti fuori dal Vietnam dopo anni sanguinosi e costosi e ha aperto rapporti con la Cina attraverso una improvvisa fitta di diplomazia segreta. Il suo nome ha continuato a generare dibattiti appassionati sulla politica estera anche decenni dopo. Ha svolto un ruolo importante durante il Watergate, assumendo una posizione simile a quella di un co-presidente durante la debolezza di Nixon.

Ebreo fuggito dalla Germania nazista da adolescente, Kissinger ha coltivato una reputazione di statista rispettato nella sua età matura, offrendo consigli a repubblicani e democratici e gestendo una consulenza globale. Tuttavia, documenti e registrazioni dell'era Nixon hanno rivelato rivelazioni che talvolta lo hanno dipinto in una luce critica. Dopo aver lasciato il governo, è stato criticato per le politiche sul sudest asiatico e il sostegno a regimi repressivi in America Latina.

Kissinger è stato coinvolto in otto anni di agitazione come consigliere per la sicurezza nazionale e successivamente come Segretario di Stato, affrontando questioni cruciali della politica estera. Ha introdotto la prima "diplomazia dello shuttle" per la pace in Medio Oriente e ha aperto canali segreti per migliorare i legami tra gli Stati Uniti e la Cina. Ha iniziato i negoziati di Parigi che hanno fornito un modo dignitoso per gli Stati Uniti ritirarsi dalla costosa guerra in Vietnam.

A 99 anni, era ancora in tour per il suo libro sulla leadership. In un'intervista nel luglio 2022, ha riflettuto sulle sue decisioni, dicendo che le raccomandazioni fatte erano le migliori di cui fosse capace all'epoca. Nonostante le critiche, ha difeso la politica estera di Nixon, riconoscendo però alcuni errori.

Il figlio di Kissinger, David, ha scritto al Washington Post in occasione del 100° compleanno del padre, sottolineando la sua forza di carattere e attività costante. Anche alla vigilia del suo centesimo compleanno, Kissinger ha continuato a partecipare agli affari globali, incontrando il leader cinese Xi Jinping a luglio.

Omaggi per Kissinger sono giunti da prominenti ufficiali statunitensi alla notizia della sua morte. L'ex presidente George W. Bush ha dichiarato che gli Stati Uniti "hanno perso una delle voci più affidabili e distintive degli affari esteri", mentre l'ex sindaco di New York Michael Bloomberg ha elogiato la sua "generosità infinita con la saggezza acquisita nel corso di una vita straordinaria".

La sua società di consulenza ha confermato che è morto nella sua casa nel Connecticut. Kissinger è stato un praticante della realpolitik, utilizzando la diplomazia per raggiungere obiettivi pratici, anche se ciò andava contro gli ideali democratici secondo alcuni critici. È stato criticato per aver autorizzato intercettazioni telefoniche di giornalisti e membri del suo Consiglio per la sicurezza nazionale per fermare le fughe di notizie nella Casa Bianca di Nixon.

La sua immagine di dongiovanni nella sobria amministrazione Nixon si è scontrata con la sua vera storia d'amore con Nancy Maginnes, che ha sposato nel 1974.

Sebbene fosse ancora una figura divisiva, Kissinger è rimasto attivo fino agli ultimi mesi, incontrando Xi Jinping e avvertendo dei rischi di una ripetizione del conflitto del 1973 in Medio Oriente.

La sua vita, compresa la fuga dalla Germania nazista e la lunga carriera politica, riflette una figura complessa della politica mondiale del XX secolo.