La sonda Juno pubblica le incredibili foto di "Io", una delle lune di Giove Violente espulsioni di zolfo e composti aggiuntivi conferiscono tonalità arancioni e blu.

La sonda Juno della NASA ha avuto un secondo incontro ravvicinato con Io, la terza luna più grande di Giove e il mondo più vulcanico del nostro sistema solare.

La sonda Juno, arrivata presso il gigante gassoso nel 2016, è impegnata in una missione estesa per esplorare gli anelli e le lune di Giove. Il suo ultimo sorvolo, che ha completato il primo avvicinamento ravvicinato della missione il 30 dicembre, ha fornito ancora più vedute del paesaggio infernale della luna.

Le violente espulsioni di zolfo e composti aggiuntivi di Io conferiscono alla luna le sue tonalità arancioni, gialle e blu. Il processo è simile a quanto avviene attorno ai vulcani delle Hawaii o ai geyser del Parco Nazionale di Yellowstone, secondo Scott Bolton, fisico presso il Southwest Research Institute che guida la missione Juno. "Deve essere così Io - sotto steroidi", ha detto. Ha aggiunto che probabilmente anche l'odore è simile a quei luoghi.

Pubblicate domenica, le immagini più recenti di Juno sono già pronte per nuove scoperte. Il dottor Bolton ha individuato sulla superficie di Io ciò che sembra essere un doppio pennacchio vulcanico che si sprigiona nello spazio - qualcosa che Juno non aveva mai catturato prima. Altri scienziati stanno notando nuovi flussi di lava e cambiamenti nelle caratteristiche familiari osservate in missioni spaziali passate come la sonda Galileo, che ha effettuato numerosi sorvoli ravvicinati di Io negli anni '90 e 2000.