Travis: vincere il Super Bowl e finire tra le braccia Taylor Swift La coppia che fa infuriare Donal Trump e che lo preoccupa per la campagna presidenziale

Una notte da sogno per i Kansas City Chiefs, che hanno conquistato il loro terzo titolo al Super Bowl LVIII di Las Vegas, battendo i 49ers di San Francisco in una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Il quarterback Patrick Mahomes ha dimostrato ancora una volta il suo talento e il suo carisma, portando la sua squadra alla vittoria con un touchdown decisivo nei tempi supplementari: 25 a 22 il risultato finale.

“Vi aspettiamo alla Casa Bianca. Siete una squadra fantastica e un esempio per tutti”, ha dichiarato il presidente Joe Biden, che ha espresso il suo apprezzamento per il tight end dei Chiefs, Travis Kelce, e la sua fidanzata Taylor Swift, la popstar che ha fatto battere il cuore di milioni di fan. “Non credo che lei lo segua, è troppo indipendente e coraggiosa”, ha commentato invece l’ex presidente Donald Trump, che non ha mai nascosto la sua antipatia per la cantante di Midnights, che lo ha criticato apertamente e sostenuto Biden alle ultime elezioni. Travis e Taylor sono stati i protagonisti indiscussi dell’evento più atteso dell’anno, che ha tenuto incollati alla tv oltre cento milioni di persone. Lei era arrivata da Tokyo, dove si era esibita in un concerto sold out, per tifare per il suo amore. “Viva Las Vegas” ha urlato lui, raggiante di felicità, prima di baciare appassionatamente la sua dolce metà, che lo ha raggiunto in campo per festeggiare con lui.

Lo spettacolo, intervallato da spot pubblicitari (tra cui spiccava quello del sito di e-commerce cinese Temu), è stato incredibile e coinvolgente. Sugli spalti, tante celebrità di primo piano, da Lady Gaga a Jay-z e Beyoncé.

Proprio Queen Bey ha approfittato di uno spot di Verizon per annunciare il suo prossimo album - in stile country, ma con influenze afro-americane, per celebrare le sue origini e la diversità culturale del suo Paese. L’album uscirà a fine marzo e promette di essere un successo. Con Taylor, c’erano anche i suoi familiari e i suoi amici più cari: i genitori di Travis e il fratello Jason, che gioca con gli Eagles di Filadelfia, ma anche mamma e papà Swift e il fratellino Austin, oltre alle amiche Blake Lively (ex Gossip Girls) e la rapper Ice Spice, con cui Taylor ha duettato nel remake di Karma. E il karma è stato protagonista anche nel match, in cui i 49ers, desiderosi di vendetta, erano partiti forte. La squadra di San Francisco aveva infatti perso l’ultimo Super Bowl contro i Chiefs nel 2020. Se Travis ha fatto parlare di sé anche per un momento di tensione con il coach Andy Reid, che lo ha fatto arrabbiare (e scatenato tanti meme sui social), agli sportivi ha regalato sensazioni uniche Patrick Mahomes, che a 28 anni si è imposto come il degno successore di Tom Brady. Al suo quarto Super Bowl, Mahomes è ora il primo quarterback afro-americano ad aver vinto tre volte. Sull’half time, lo show di metà partita che vede esibirsi gratuitamente i migliori artisti del momento, ha dominato Usher: la superstar del R&B ha invitato a cantare con lui Alicia Keys, Little Jon, Ludacris e Era in un medley di 14 successi di 30 anni di carriera riassunti in appena 13 minuti.