Biden scarica Netanyahu: "Errato approccio a Gaza, tregua e cibo subito" "Non ci sono scuse" per non inviare aiuti umanitari nell'enclave

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in un discorso estremamente severo nei confronti del premier israeliano, ha definito senza mezzi termini "un errore" l'approccio di Benjamin Netanyahu alla guerra a Gaza. Intervistato da Univision, tornando sulla strage degli operatori sanitari della World Central Kitchen, l'inquilino della Casa Bianca ha definito l'accaduto "scandaloso" sottolineando che i mezzi colpiti dai droni non potevano essere scambiati per un convoglio di Hamas. Inoltre, a detta di Biden, "non ci sono scuse" per non inviare aiuti umanitari nell'enclave. "Quello che chiedo è che gli israeliani accettino semplicemente un cessate il fuoco, consentendo per le prossime sei, otto settimane l'accesso totale a tutto il cibo e le medicine che entrano nel paese. Ho parlato con tutti, dai sauditi ai giordani agli egiziani. Sono pronti a trasferire questo cibo. E penso che non ci siano scuse per non provvedere alle esigenze mediche e alimentari di quelle persone. Dovrebbe essere fatto adesso".

Intanto, l'esercito americano ha dichiarato di avere distrutto un missile balistico antinave lanciato contro il Golfo di Aden dal movimento Houthi dello Yemen e probabilmente diretto contro la MV Yorktown. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha riferito su X che non sono stati segnalati feriti o danni a navi statunitensi e della coalizione o a mercantili commerciali.