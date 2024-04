Guerra Iran-Israele, Tajani: "Al momento nessun rischio per gli italiani" "Il nostro contingente militare, 1.100 uomini schierati tra Libano e Israele è in sicurezza"

"Non si segnala nessun problema per i nostri concittadini in Israele, al momento non c'è nessun rischio: però sia le nostre rappresentanze diplomatiche sia le unità di crisi del ministero degli Esteri sono attive 24 ore su 24. Siamo con le nostre strutture sempre a disposizione delle famiglie e anche dei turisti presenti nella zona". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

"Il nostro contingente militare, 1.100 uomini schierati tra Libano e Israele, è in sicurezza - ha poi aggiunto Tajani - L'Iran ci ha assicurato che verrà rispettata la presenza italiana".