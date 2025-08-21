Medio Oriente, l'esercito israeliano ha avviato l'invasione terrestre di Gaza Inascoltate le proteste internazionali. L'ONU: cessate il fuoco subito

Nessun passo indietro. L'esercito israeliano ha avviato l'invasione terrestre di Gaza city. A darne notizia il portavoce delle forze di difesa, il generale di brigata Effie Defrin.

"Abbiamo avviato le operazioni preliminari e le prime fasi dell'attacco: le nostre forze controllano già la periferia della città", ha spiegato l'ufficiale dell'Idf.

Inascoltate, dunque, le richieste internazionali di non invadere la Striscia. Il segretario generale dell'Onu, António Guterres, ha rilanciato l'appello ad Istraele: "È fondamentale raggiungere immediatamente un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, ed evitare la morte e la distruzione di massa che un'operazione militare contro Gaza inevitabilmente causerebbe".

L'altro fronte caldo, la realizzazione di nuovi insediamenti che spaccherebbero in due la Cisgiordania: "Allo stesso tempo, la decisione delle autorità israeliane di espandere la costruzione di insediamenti illegali, che dividerebbe la Cisgiordania, deve essere revocata. Qualsiasi costruzione di insediamenti costituisce una violazione del diritto internazionale", il monito di Guterres.