Appello disperato dell'Onu: "Per il bene dell'umanità, fateci entrare a Gaza" L'emergenza umanitaria nella Striscia diventa sempre più drammatica

"Per il bene dell'umanità, fateci entrare nella Striscia". È l'appello lanciato dal responsabile umanitario delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, alle autorità israeliane.

Parole disperate che arrivano dopo la presentazione del rapporto sulla fame a Gaza, che testimonia una situazione drammatica per la popolazione palestinese ed in particolare per i bambini.

"Facciamo arrivare cibo e altri rifornimenti senza impedimenti e nella quantità massiccia richiesta. È troppo tardi per troppi, ma non per tutti a Gaza", ha detto Fletcher.

Intanto, nella Striscia di continua a morire: nelle ultime ore altre decine di vittime nei raid israeliani, con le truppe dell'Idf che stanno spingendo la popolazione verso sud in previsione dell'occupazione totale di Gaza city.