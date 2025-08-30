Gaza, strage senza fine: decine di vittime anche oggi, l'esercito avanza Dal 7 ottobre, inizio della guerra, oltre 63mila morti: la maggior parte sono civili

Una strage senza fine: è quella che avviene nella Striscia di gaza, teatro anche oggi di raid e vittime. Bombardato un panificio, 11 morti. Solo oggi sono quasi una cinquantina le persone che hanno perso la vita.

Dal 7 ottobre, giorno del terribile attacco di Hams nel kibbutz, sarebbero oltre 63mila i morti, per la maggior parte civili.

Intanto l'esercito israeliano prosegue le proprie operazioni di terra a Gaza City.

''Continuiamo a pregare per la pace. Lo abbiamo chiesto per tutti nell'Adorazione del mattino. Stiamo bene. Continuiamo a pregare per la pace'', il messaggio del parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli.