Iran-Usa, spiragli di dialogo: possibili negoziati già dalla prossima settimana Media di Teheran parlano di contatti in corso. Ipotesi incontro a livello ministeriale

Si riapre uno spiraglio nel complesso rapporto tra Teheran e Washington. I media iraniani confermano la possibilità di un imminente avvio di negoziati tra Iran e Stati Uniti, che potrebbero cominciare già la prossima settimana. A riferirlo è l’agenzia di stampa Tasnim, citando una fonte a conoscenza diretta del dossier.

I contatti e il possibile calendario

Secondo la fonte citata da Tasnim, esiste una concreta possibilità che i colloqui prendano avvio nei prossimi giorni, con la partecipazione di alti funzionari di entrambi i Paesi. Al momento, tuttavia, non sarebbero stati ancora definiti né il luogo né l’orario dell’incontro, segno di una fase preliminare che resta coperta da una forte riservatezza diplomatica.

Il livello del confronto

Un elemento rilevante riguarda il livello dei negoziati. Le indiscrezioni indicano che il confronto potrebbe svolgersi direttamente a livello ministeriale, senza passaggi intermedi. In questo scenario, a rappresentare Teheran sarebbe il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, mentre per Washington parteciperebbe l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff.

Un segnale politico delicato

L’eventuale apertura di un tavolo negoziale diretto rappresenterebbe un segnale politico significativo in una fase segnata da tensioni regionali e da rapporti bilaterali da anni difficili. Al momento, né fonti ufficiali iraniane né statunitensi hanno confermato pubblicamente l’avvio dei colloqui, ma le indiscrezioni rilanciate dai media di Teheran indicano un clima in evoluzione.

Attesa per le conferme ufficiali

La comunità internazionale osserva con attenzione. Se confermati, i negoziati segnerebbero un passaggio rilevante nel tentativo di riaprire canali di dialogo tra Iran e Stati Uniti, dopo mesi di stallo e di dichiarazioni contrapposte. Le prossime ore potrebbero chiarire se le indiscrezioni si tradurranno in un annuncio formale.