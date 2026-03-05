Petroliera Usa colpita vicino al Kuwait, Iran minaccia Hormuz Golfo Persico: Pasdaran rivendicano controllo dello stretto, droni contro aeroporto azero

Attacco nel Golfo Persico. Una petroliera statunitense è stata colpita nelle acque del Golfo Persico, al largo del Kuwait, in un episodio che riaccende la tensione in una delle aree più sensibili del traffico energetico mondiale. Secondo le prime ricostruzioni, l’imbarcazione sarebbe stata danneggiata da un attacco avvenuto nelle vicinanze delle rotte petrolifere che conducono allo Stretto di Hormuz, passaggio strategico attraverso cui transita una quota significativa del petrolio globale.

L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità militari statunitensi e dei Paesi del Golfo, che da anni monitorano la sicurezza della navigazione nella regione. Non risultano, al momento, informazioni definitive su eventuali vittime o sull’entità dei danni alla nave.

La minaccia dei Pasdaran

Dopo l’attacco, i Guardiani della Rivoluzione iraniana hanno diffuso un messaggio dal tono esplicito: lo Stretto di Hormuz sarebbe «sotto il controllo dell’Iran». La dichiarazione viene interpretata dagli analisti come un segnale politico e militare diretto a Washington e agli alleati occidentali presenti nell’area.

Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei punti nevralgici del commercio mondiale di energia. Ogni giorno vi transitano milioni di barili di petrolio diretti verso i mercati internazionali. Qualsiasi minaccia alla sua sicurezza ha un impatto immediato sui mercati e sugli equilibri geopolitici.

Droni contro un aeroporto in Azerbaigian

Nelle stesse ore si è registrato un secondo episodio che amplia lo scenario di tensione. Droni attribuiti all’Iran hanno preso di mira un aeroporto in Azerbaigian, Paese strategico nel Caucaso e partner energetico dell’Europa.

Le autorità azere stanno valutando l’entità dei danni e le responsabilità dell’operazione. L’attacco, se confermato, rappresenterebbe un ulteriore segnale dell’espansione della crisi oltre il Golfo Persico, coinvolgendo una regione già segnata da equilibri fragili e rivalità geopolitiche.

Scenario internazionale

Gli sviluppi vengono osservati con attenzione dalle principali cancellerie internazionali. Gli Stati Uniti mantengono una presenza militare significativa nel Golfo, mentre i Paesi europei e asiatici dipendono fortemente dalle rotte energetiche che attraversano Hormuz. Un’escalation militare nella zona rischierebbe di incidere direttamente sul mercato globale dell’energia e sulla stabilità di un’area già segnata da conflitti e rivalità strategiche.