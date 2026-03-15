Pakistan bombarda siti militari in Afghanistan: tensione con i talebani Raid a Kandahar contro presunti covi terroristici legati al Ttp

Il Pakistan ha annunciato di aver colpito siti militari e presunti covi terroristici nella città di Kandahar, nel sud dell’Afghanistan, in una nuova escalation delle tensioni tra i due Paesi. Secondo fonti di sicurezza citate a Islamabad, le forze pachistane hanno distrutto infrastrutture di supporto e depositi di materiale utilizzati dai talebani afgani e da gruppi armati responsabili di attacchi contro civili pachistani. L’operazione, hanno spiegato le stesse fonti parlando sotto anonimato, avrebbe preso di mira strutture utilizzate da combattenti legati al Tehrik-i-Taliban Pakistan (Ttp), organizzazione che negli ultimi mesi ha rivendicato diversi attentati in territorio pachistano.

La versione dei talebani

Le autorità talebane dell’Afghanistan respingono però le accuse di Islamabad e offrono una versione completamente diversa dei raid. Il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid ha dichiarato all’agenzia France Presse che gli attacchi avrebbero colpito un centro di riabilitazione per tossicodipendenti e un container vuoto situato su una montagna utilizzata dai soldati come riparo dal sole. Secondo Mujahid i bombardamenti non avrebbero provocato vittime e i luoghi indicati dal Pakistan come covi terroristici sarebbero lontani dai siti effettivamente colpiti. A Kandahar vive in isolamento anche il leader supremo dei talebani, Hibatullah Akhundzada, figura centrale del regime instaurato dopo il ritorno al potere del movimento nel 2021.

Testimonianze e nuovi scontri

Alcuni abitanti di Kandahar hanno riferito di aver visto aerei militari sorvolare la zona prima delle esplosioni. Un residente ha raccontato di aver osservato velivoli sorvolare una montagna dove si trova una base militare, seguiti poco dopo da una forte detonazione e da fiamme visibili dal sito colpito. Testimonianze analoghe arrivano anche da Spin Boldak, nel sud dell’Afghanistan, mentre le autorità talebane hanno segnalato scontri nella provincia orientale di Khost.

Escalation tra Afghanistan e Pakistan

Le relazioni tra Pakistan e Afghanistan sono deteriorate da mesi. Islamabad accusa Kabul di offrire rifugio ai miliziani del Ttp, mentre il governo talebano continua a negare ogni coinvolgimento. Nei giorni scorsi il Pakistan aveva dichiarato di aver sventato un attacco con droni attribuito ai talebani afgani. Il presidente pachistano Asif Ali Zardari aveva parlato di una “linea rossa superata” dopo un presunto attacco contro obiettivi civili pachistani.Il giorno precedente ai raid su Kandahar, l’aviazione pachistana aveva già bombardato diversi luoghi in Afghanistan, inclusa Kabul. Secondo le Nazioni Unite, in quell’attacco su lla capitale afgana sono morti quattro civili. Un bilancio aggiornato dell’Onu diffuso venerdì indica che dall’intensificarsi degli scontri, iniziato il 26 febbraio, sono stati uccisi almeno 75 civili afgani.