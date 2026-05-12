Trump-Xi, il vertice dei due rivali necessari A Pechino commercio, Iran, Taiwan, AI e terre rare entrano nello stesso dossier

Il vertice di Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping arriva nel momento più fragile dei rapporti tra Stati Uniti e Cina. Sul tavolo non c’è più soltanto il commercio. Dazi, semiconduttori, intelligenza artificiale, terre rare, Taiwan, Iran e rotte energetiche sono ormai parti dello stesso confronto strategico.

Washington e Pechino restano rivali, ma non possono permettersi una rottura totale. È il paradosso della nuova fase: le due potenze si contendono tecnologia, sicurezza e influenza globale, ma continuano ad avere bisogno l’una dell’altra. La Casa Bianca punta a risultati immediati su export agricolo, aeronautica, investimenti e tregua commerciale. Pechino cerca invece garanzie più profonde su tariffe, tecnologia e Taiwan.

Il capitalismo americano al seguito di Trump

Trump arriva in Cina accompagnato da un gruppo di grandi amministratori delegati americani, tra cui Elon Musk, Tim Cook, Kelly Ortberg di Boeing e Larry Fink di BlackRock. È l’immagine più chiara della contraddizione statunitense: mentre Washington parla di contenimento strategico, una parte decisiva del capitalismo americano continua a dipendere dal mercato cinese e dalle sue catene produttive.

Per Trump, il vertice deve produrre risultati visibili: aerei, soia, carne, energia, accesso al mercato. Per Xi, invece, il negoziato si misura sulla capacità della Cina di resistere alla pressione americana e trasformare la propria superiorità industriale in forza geopolitica duratura.

Hormuz e Taiwan, i due colli di bottiglia

La crisi iraniana cambia la cornice del vertice. Il conflitto ha aumentato la vulnerabilità energetica globale e ha spostato attenzione e risorse militari americane verso il Medio Oriente. Pechino osserva con attenzione: la domanda cinese non è più soltanto se gli Stati Uniti vogliano difendere Taiwan, ma se possano farlo mentre restano impegnati su altri fronti.

In questo quadro, Hormuz e Taiwan diventano i due passaggi cruciali della globalizzazione. Il primo controlla una parte essenziale dei flussi energetici mondiali. La seconda è il cuore della filiera dei semiconduttori. Uno è il rubinetto del petrolio. L’altra è l’interruttore dell’economia digitale.

Una tregua nel deterioramento

Il vertice non serve a costruire fiducia. Serve a gestire la paura reciproca. Gli Stati Uniti temono la dipendenza industriale e il controllo cinese sulle terre rare. La Cina teme lo strangolamento tecnologico, l’escalation tariffaria e un rafforzamento militare americano attorno a Taiwan.

Per questo il risultato più probabile non è un grande accordo, ma una tregua nel peggioramento dei rapporti. Anche un limite all’espansione delle rispettive guerre economiche sarebbe già un successo. È una forma di ostilità stabilizzata: competizione permanente, canali aperti, diffidenza strutturale.

Il nuovo G2 transazionale

Pechino vuole un’America abbastanza forte da mantenere aperti mercati e rotte commerciali, ma abbastanza logorata da non riuscire più a contenere l’ascesa cinese. Washington, al contrario, vuole rallentare la Cina senza rompere del tutto l’interdipendenza che sostiene una parte della propria economia.

È questa la sostanza del vertice: non un’alleanza, ma una coabitazione forzata tra due potenze che commerciano, si controllano e si preparano a un confronto di lungo periodo. La formula più realistica non è pace, ma gestione del rischio.