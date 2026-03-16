Taiwan, il giallo dei jet cinesi spariti per oltre due settimane Dopo anni di pressioni quotidiane, i voli militari di Pechino si fermano e poi ripartono

Il silenzio nei cieli. Per anni la pressione militare di Pechino attorno a Taiwan è stata una costante quasi quotidiana. Per questo, la brusca frenata registrata a partire dal 27 febbraio ha sorpreso analisti, governi e apparati di sicurezza: per oltre due settimane le autorità di Taipei hanno segnalato un crollo anomalo delle incursioni aeree cinesi, una discontinuità rara nel confronto sempre più serrato nello Stretto. Poi, il 15 marzo, il traffico militare è tornato a salire, con 26 aerei cinesi rilevati nelle 24 ore intorno all’isola. Il dato pesa perché arriva dopo una lunga fase di intensificazione. Secondo le ricostruzioni citate da Reuters, febbraio aveva già mostrato un rallentamento rispetto ai mesi precedenti, ma l’assenza quasi totale di velivoli dal 27 febbraio in poi ha rotto uno schema consolidato. A Taiwan nessuno ha letto quel vuoto come un allentamento della minaccia: il ministero della Difesa ha continuato a segnalare la presenza di unità navali cinesi, segno che la pressione di Pechino non si era affatto interrotta, ma aveva solo cambiato forma.

Le ipotesi degli analisti

Sul perché di questa pausa, le letture si moltiplicano ma nessuna, finora, è decisiva. Una delle spiegazioni più discusse lega il rallentamento a un possibile tentativo di abbassare la temperatura prima di un possibile contatto politico tra Xi Jinping e Donald Trump, appuntamento evocato nelle analisi delle ultime settimane ma poi avvolto dall’incertezza. In questa chiave, la riduzione dei sorvoli sarebbe un messaggio calibrato: mostrare autocontrollo per non aggiungere tensione a un quadro internazionale già gravato dalla crisi mediorientale.

C’è poi una seconda pista, più interna alla macchina militare cinese. Alcuni osservatori collegano il calo di attività alle epurazioni e alle riorganizzazioni che hanno colpito i vertici delle forze armate della Repubblica Popolare, con possibili riflessi sull’operatività dell’aviazione. Altri, invece, leggono la pausa come una semplice rimodulazione addestrativa: meno missioni visibili nello spazio monitorato da Taiwan, più attività in aree meno esposte allo scrutinio di Taipei e di Washington. È in questo margine d’incertezza che si inserisce la formula più inquietante: la sospensione non come tregua, ma come preparazione di tattiche nuove.

La pressione che non si ferma

A rendere fragile qualunque idea di distensione c’è un fatto concreto: mentre gli aerei diminuivano, le navi cinesi hanno continuato a gravitare attorno all’isola. Per il governo di Taipei questo basta a escludere che Pechino abbia cambiato strategia di fondo. Il presidente taiwanese Lai Ching-te, bersaglio costante della propaganda cinese, resta per la leadership comunista il simbolo di una linea “separatista”, e le autorità cinesi hanno ribadito anche nei giorni della pausa aerea la loro ostilità verso ogni rafforzamento della difesa taiwanese.

Per questo il ritorno dei 26 jet il 15 marzo è stato letto non come una ripartenza improvvisa, ma come la conferma che il dossier Taiwan resta aperto e volatile. L’incertezza, più che un difetto di interpretazione, è parte stessa della pressione esercitata da Pechino: disorientare l’avversario, costringerlo a prepararsi sempre al peggio e, nello stesso tempo, rendere opaco il confine tra esercitazione, intimidazione e prova generale. È una guerra di nervi che si combatte prima ancora che nei cieli, nella capacità di prevedere la mossa successiva.

Lo scenario che si apre

Nel breve periodo, la pausa resta un enigma più che un segnale. Ma il quadro generale non cambia: Taiwan continua a essere il punto più sensibile della competizione tra Cina e Stati Uniti, e ogni anomalia nei movimenti del dispositivo militare cinese viene letta come possibile indizio di una revisione tattica. In assenza di spiegazioni ufficiali convincenti da parte di Pechino, a pesare sarà soprattutto ciò che accadrà nelle prossime settimane: la frequenza dei voli, l’intensità della presenza navale e l’eventuale comparsa di nuove modalità operative diranno se il silenzio di inizio marzo sia stato solo una parentesi o il preludio a una fase diversa della pressione sullo Stretto