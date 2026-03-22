Missile iraniano su base Usa a 4mila chilometri: anche Roma è a questa gittata Dopo settimane di guerra e i proclami di vittoria di Donald Trump, l’Iran lancia testate balistiche

Un segnale che arriva lontano. L’Iran ha tentato di colpire l’isola di Diego Garcia, avamposto strategico anglo-americano nell’Oceano Indiano, con due missili balistici. Uno è finito in mare, l’altro è stato intercettato dalla difesa. Ma il dato centrale non è l’esito operativo: è la distanza. Parliamo di circa quattromila chilometri dal territorio iraniano. Una soglia che, se confermata, cambia la percezione della minaccia. Un raggio simile, infatti, renderebbe teoricamente raggiungibili anche capitali europee come Roma. Secondo analisti citati dal Wall Street Journal, i pasdaran potrebbero aver utilizzato un modello Khorramshahr-4 o un vettore derivato dal Musudan nordcoreano. Tra le ipotesi, la riduzione della testata per aumentare la gittata o la conversione di tecnologie spaziali a uso militare.

La guerra e il messaggio politico

Il test arriva dopo settimane di escalation militare e mentre il presidente Donald Trump aveva rivendicato progressi e annunciato una sostanziale vittoria strategica. Il lancio iraniano si inserisce invece in una dinamica opposta: dimostrare che il conflitto è tutt’altro che chiuso. A Teheran non interessava colpire davvero l’obiettivo. Il bersaglio era simbolico. Dimostrare di poter arrivare “lontano” rappresenta un messaggio diretto agli Stati Uniti e ai loro alleati, compresi quelli europei. Un precedente recente è stato il raid di droni contro installazioni britanniche a Cipro, attribuito a Hezbollah. Anche in quel caso il valore era più politico che militare.

Un arsenale che cresce

Fonti del Golfo leggono l’episodio come la conferma della crescente pericolosità dell’arsenale iraniano. Migliaia di missili, di diversa portata, continuamente aggiornati anche grazie all’esperienza sul campo e – secondo alcune valutazioni – al supporto tecnologico di Russia, Cina e Corea del Nord. Non a caso gli Stati Uniti avevano chiesto, nei negoziati di Ginevra, di limitare la gittata a duemila chilometri. Una richiesta respinta da Teheran, che considera questi sistemi fondamentali per la propria sicurezza. Il test su Diego Garcia dimostra che quel limite potrebbe essere già superato.

Roma nel raggio potenziale

Se la capacità di colpire a quattromila chilometri fosse consolidata, cambierebbe lo scenario strategico europeo. Roma, così come altre capitali dell’Europa meridionale, rientrerebbe nel raggio teorico dei vettori iraniani. Non si tratta di una minaccia immediata, ma di un salto qualitativo. La guerra in corso, anziché contenersi, rischia di allargare il proprio perimetro anche sul piano della deterrenza. E il messaggio lanciato da Teheran è destinato a pesare nelle prossime mosse diplomatiche e militari.